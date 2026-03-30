“Scopri i Tesori di Arezzo”: concorso di pittura per i giovani artisti

Il Comune di Arezzo lancia il primo concorso di pittura “Scopri i Tesori di Arezzo”, rivolto agli studenti delle scuole elementari e medie, con l’obiettivo di valorizzare la creatività dei più giovani e avvicinarli al patrimonio artistico della città.
Promosso dalla Presidenza del Consiglio Comunale in collaborazione con l’Accademia dell’Arte Croma, il concorso invita i ragazzi a rappresentare scorci, monumenti e bellezze aretine con tecniche libere. Ogni partecipante potrà presentare un’opera realizzata durante le attività scolastiche entro il 30 aprile.
Le migliori 24 opere saranno premiate ed entreranno a far parte del patrimonio comunale. Tutti i lavori selezionati saranno esposti in una mostra dall’11 al 18 maggio nel chiostro del Palazzo Comunale, mentre la cerimonia di premiazione si terrà il 16 maggio all’Auditorium Guido d’Arezzo, con la partecipazione del fumettista Fabio Civitelli.
Un’iniziativa che punta a far emergere nuovi talenti e a rafforzare il legame tra i più giovani e l’identità culturale della città.
Per il bando di concorso e le informazioni: https://www.comune.arezzo.it/novita/primo-concorso-di-pittura-scopri-i-tesori-di-arezzo / consigliocomunale@comune.arezzo.it