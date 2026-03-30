I Giardini Porcinai rinascono: viaggio fotografico nel nuovo volto del parco
Dopo la riqualificazione, il parco torna alla città tra verde rinnovato, nuovi spazi e maggiore accessibilità
-
- Advertisment -
Sostieni L'OrticaUn gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal