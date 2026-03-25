Ladri di telefoni in negozio, colpo fallito a Cortona

Cinque ladri a volto coperto hanno assaltato nella notte il punto vendita Trony del Vallone di Cortona, portando via una trentina di telefoni e oggetti hi-tech. Il gruppo aveva pianificato il colpo nei dettagli, nascondendo attrezzi nei giorni precedenti e manomettendo i lampioni della zona per agire al buio.

I malviventi hanno tentato anche di aprire la cassaforte, senza riuscirci. A metterli in fuga è stato un residente dell’appartamento sopra il negozio, sceso dopo aver sentito rumori sospetti. I ladri sono poi fuggiti a piedi. Sul posto sono intervenuti vigilanza privata e carabinieri, che stanno indagando esaminando anche le telecamere di sicurezza.