Oh via, da borse di lusso a gelati: qui si cambia tutto e senza dì nulla a nessuno

Oh ragazzi, qui la storia pare una di quelle da raccontà al bar col caffè in mano e la testa che fa “ma icché sarà successo davvero?”.

Un negozio del centro di Arezzo, un punto vendita di usato di lusso.

Si parte con un bel cartello: “chiuso per ferie dal 23 gennaio al 5 febbraio”. E fin qui, tutto nella norma: uno dice, vabbè, si riposano un po’, torneranno più belli di prima.

E invece… zac! Passa qualche settimana e cambia la musica: spunta un altro foglio, più serio, più tecnico, con scritto che il locale cambia destinazione d’uso. Da negozio a attività artigianale. Tradotto: via le borse, arrivano i gelati.

Oh, capito bene: da “luxury & vintage” a coni e coppette. Una virata mica da ridere.

Nel frattempo, tra la gente, qualcuno comincia a borbottare. C’è chi aveva lasciato roba in conto vendita e ora si gratta la testa:

“E la mia roba dov’è finita?”

“E i soldi, se è stata venduta?”

Sui social si leggono commenti di gente preoccupata, qualcuno dice d’aver fatto segnalazioni alle autorità, altri sperano semplicemente che tutto si sistemi e che ognuno riabbia quello che gli spetta.

Sia chiaro, qui non si accusa nessuno — ci mancherebbe altro — ma la situazione ha fatto drizzà più d’un sopracciglio. Perché quando si passa da ferie tranquille a cambio totale di attività, senza tante spiegazioni, un po’ di confusione viene, eh.

Intanto, in attesa di capì come va a finì, una cosa è certa:

ad Arezzo, dove prima si cercava la borsa firmata… ora magari si finirà a discutere se è meglio crema o cioccolato.

Oh via, basta che almeno il gelato sia bono