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Oh via, da borse di lusso a gelati: qui si cambia tutto e senza dì nulla a nessuno

Prima ferie, poi sparisce tutto e spunta la gelateria: oh, qui c’è da capì bene come stanno le cose

Gino Perticai
By Gino Perticai

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Oh ragazzi, qui la storia pare una di quelle da raccontà al bar col caffè in mano e la testa che fa “ma icché sarà successo davvero?”.

Un negozio del centro di Arezzo, un punto vendita di usato di lusso.
Si parte con un bel cartello: “chiuso per ferie dal 23 gennaio al 5 febbraio”. E fin qui, tutto nella norma: uno dice, vabbè, si riposano un po’, torneranno più belli di prima.

E invece… zac! Passa qualche settimana e cambia la musica: spunta un altro foglio, più serio, più tecnico, con scritto che il locale cambia destinazione d’uso. Da negozio a attività artigianale. Tradotto: via le borse, arrivano i gelati.

Oh, capito bene: da “luxury & vintage” a coni e coppette. Una virata mica da ridere.

Nel frattempo, tra la gente, qualcuno comincia a borbottare. C’è chi aveva lasciato roba in conto vendita e ora si gratta la testa:
“E la mia roba dov’è finita?”
“E i soldi, se è stata venduta?”

Sui social si leggono commenti di gente preoccupata, qualcuno dice d’aver fatto segnalazioni alle autorità, altri sperano semplicemente che tutto si sistemi e che ognuno riabbia quello che gli spetta.

Sia chiaro, qui non si accusa nessuno — ci mancherebbe altro — ma la situazione ha fatto drizzà più d’un sopracciglio. Perché quando si passa da ferie tranquille a cambio totale di attività, senza tante spiegazioni, un po’ di confusione viene, eh.

Intanto, in attesa di capì come va a finì, una cosa è certa:
ad Arezzo, dove prima si cercava la borsa firmata… ora magari si finirà a discutere se è meglio crema o cioccolato.

Oh via, basta che almeno il gelato sia bono

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Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
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