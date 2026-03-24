Gelate primaverili in Valdichiana: attivato il sistema antibrina, colture al sicuro

Con l’arrivo della primavera tornano anche le gelate notturne, sempre più frequenti a causa dell’instabilità climatica. In Valdichiana, nella notte tra venerdì e sabato, il primo episodio di freddo fuori stagione ha messo a rischio gemme e fioriture, fase particolarmente delicata per i frutteti.

Grazie al tempestivo intervento del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, è stato attivato il sistema antibrina basato sull’“effetto igloo”, che utilizza acqua e ghiaccio per proteggere le colture. Le centraline hanno rilevato le condizioni critiche, permettendo un’azione rapida ed efficace nei distretti irrigui.

Il fenomeno delle “false primavere”, con temperature miti seguite da improvvisi cali sotto lo zero, rende sempre più necessari questi interventi. Senza l’irrigazione antibrina, i danni ai raccolti sarebbero stati significativi.

Il Consorzio conferma così la propria capacità di prevenzione e gestione, garantendo la salvaguardia delle produzioni agricole in un contesto climatico sempre più incerto.