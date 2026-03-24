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AREZZO GIOSTRA 7/SETT/ 2008 PANORAMA PIAZZA

Concorso per il manifesto e il logo celebrativo della 150ª Giostra del Saracino

Un’iniziativa aperta a tutti per celebrare, attraverso la creatività grafica, uno dei simboli storici della città di Arezzo

Redazione
By Redazione

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l Comune di Arezzo ha indetto un concorso per la realizzazione del manifesto ufficiale e del logo destinato all’annullo filatelico speciale in occasione della 150ª edizione della Giostra del Saracino, in programma il 6 settembre 2026. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Poste Italiane, celebra un traguardo simbolico per la città, espressione della sua storia e identità culturale.

Il bando mira a selezionare una proposta grafica originale e di alta qualità, capace di reinterpretare in chiave contemporanea i valori storici della manifestazione. L’immagine scelta accompagnerà, solo per l’edizione 2026, l’identità visiva tradizionale dell’evento.

La partecipazione è aperta a tutti, sia singoli che gruppi, anche senza titoli specifici, purché con competenze creative e grafiche. È possibile candidarsi per uno o entrambi gli elaborati, allegando una breve relazione esplicativa del progetto.

Le domande dovranno essere inviate tramite PEC entro le ore 10:00 del 4 maggio 2026. Una commissione di esperti selezionerà le opere migliori, riservandosi anche la possibilità di non assegnare il premio in assenza di proposte idonee.

Il bando completo di tutte le informazioni utili e la domanda di partecipazione sono reperibili al seguente link: https://www.comune.arezzo.it/node/24452

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