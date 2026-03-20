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Tenta la fuga contromano, fermato con oltre 7 chili di marijuana: arrestato 25enne

Controllo nel quartiere Giotto: il 25enne ha tentato di fuggire contromano, nel bagagliaio trovati oltre 7 chili di droga confezionata sottovuoto

Redazione
By Redazione

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AREZZO – È stato arrestato dai Carabinieri del Reparto Operativo di Arezzo un 25enne originario di Napoli, trovato in possesso di oltre 7 chilogrammi di marijuana destinata allo spaccio.

L’episodio è avvenuto nel quartiere Giotto, durante un servizio di controllo del territorio. L’attenzione dei militari è stata attirata da una Renault Modus il cui conducente, alla vista della pattuglia, ha tentato di eludere il controllo imboccando contromano una strada secondaria.

Fermato poco dopo, il giovane non è stato in grado di fornire spiegazioni plausibili sulla sua presenza ad Arezzo ed è apparso visibilmente agitato, atteggiamento che ha insospettito ulteriormente i Carabinieri.

I militari hanno quindi deciso di procedere con una perquisizione del veicolo. Nel bagagliaio è stato rinvenuto un pacco contenente 15 involucri di marijuana, confezionati sottovuoto, per un peso complessivo di circa 7,3 chilogrammi.

La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata, mentre il 25enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria di Arezzo, è stato trasferito presso la locale casa circondariale.

Sono in corso ulteriori indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, per accertare la provenienza e la destinazione dell’ingente quantitativo di droga sequestrato.

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