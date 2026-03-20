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LUCIGNANO PANORAMA

Lucignano, nasce l’associazione Rob’A Forte: evento inaugurale tra cultura e territorio

Domenica 29 marzo presentazione al Teatro Rosini e tour fino alla Fortezza Medicea con aperitivo e musica

Redazione
By Redazione

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LUCIGNANO – Domenica 29 marzo alle 15:30 sarà presentata ufficialmente l’associazione di promozione sociale Rob’A Forte, con un evento aperto al pubblico tra i luoghi simbolo del territorio.

L’iniziativa prenderà il via al Teatro Rosini e proseguirà con un tour guidato fino alla Fortezza Medicea, dove è previsto un aperitivo con intrattenimento musicale e folkloristico.

L’associazione nasce dall’impegno di cittadini e volontari uniti dal legame con Lucignano, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, culturale e naturalistico e rafforzare la comunità locale.

L’evento è gratuito ed è gradita la prenotazione via email a info@robaforte.org o via DM su
Instagram a @robaforte_org.

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