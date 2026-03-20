Arezzo dominante: 4-0 al Bra e allungo in classifica

L’Arezzo si impone a Sestri Levante contro il Bra con una prova sontuosa, da vera capolista. La squadra che meglio di tutte si comporta in trasferta non ha deluso neppure questa sera, in una gara fondamentale prima della sfida di lunedì 30 contro l’Ascoli.

I marchigiani avevano infatti recuperato 10 punti all’Arezzo, ma oggi gli uomini di Bucchi avevano un asso da giocare, approfittando del turno di riposo dei bianconeri. Si torna così a +5, allontanando i fantasmi intravisti in qualche remoto angolo della città durante la settimana.

L’Arezzo è consapevole dell’importanza dell’incontro e parte subito forte, chiudendo il Bra nella propria metà campo. Dopo due minuti gli ospiti passano in vantaggio, ma la rete viene annullata per la posizione di fuorigioco di Chierico. È poi Righetti che, direttamente su calcio di punizione, impegna Renzetti che, pur non uscendo benissimo, devia sul palo l’insidioso tiro del terzino amaranto.

Le premesse per il vantaggio ci sono tutte: la squadra di Bucchi costruisce bene, ma è imprecisa nell’ultimo passaggio. La netta superiorità dell’Arezzo viene premiata al 39’, quando un cross da destra di Tavernelli viene deviato in rete da Cianci. Dopo una lunga revisione, dovuta a un contatto tra lo stesso Cianci e Fiordaliso, l’arbitro conferma la rete.

Il Bra prova a reagire, ma l’Arezzo è sempre attento. L’unica disattenzione mette Maressa davanti a Venturi: il giocatore del Bra supera il portiere amaranto, ma sulla linea Renzi, di testa, salva la porta.

Nella ripresa l’Arezzo riparte all’attacco come nel primo tempo e il gioco si sviluppa quasi esclusivamente nella metà campo dei padroni di casa.

Al 19’ è ancora Cianci a segnare, sempre su assist di Tavernelli: questa volta la palla è filtrante, l’attaccante si libera del difensore e piazza il tiro nell’angolo basso alla sinistra di Renzetti, che non può intervenire. Per il numero 71 amaranto è la dodicesima rete stagionale, nel modo migliore per festeggiare la nascita della figlia avvenuta ieri.

Al 24’ Bucchi richiama proprio Cianci e inserisce Ravasio che, dopo soli due minuti, ben servito da Chierico, segna la terza rete per l’Arezzo e la sua nona stagionale.

La squadra di Bucchi dà anche l’impressione di essere in ottima forma: nonostante il triplo vantaggio, continua a pressare alto e a mantenere un buon ritmo di gioco, senza accontentarsi.

Il fallo di mano in area di Fiordaliso, con conseguente calcio di rigore, permette all’87’ anche a Ravasio di firmare la doppietta.

Un Arezzo che ha dominato per tutti i 90 minuti, rischiando solo in una circostanza. Per il resto, il gioco si è sviluppato quasi interamente nella metà campo avversaria.

Una prova convincente in una partita delicatissima, in cui gli amaranto avevano molto da perdere e poco da guadagnare. Tra dieci giorni, la sfida al vertice con le distanze ristabilite.

Foto: S.S. Arezzo