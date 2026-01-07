-0.4 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Gennaio 7, 2026
type here...
HomeBlogsTra presepe e coriandoli, il marketing non ci lascia tregua

Tra presepe e coriandoli, il marketing non ci lascia tregua

Tra una festa e l’altra abbiamo perso il tempo dell’attesa: il marketing riempie ogni vuoto e ci lascia stanchi, più che felici

Sabina Sabrina Crivellari
By Sabina Sabrina Crivellari

-

Smonti il presepe e l’albero mentre già ti urlano addosso cuori rossi e coriandoli.
Non perché sia arrivato San Valentino o Carnevale, ma perché il marketing non sa aspettare.

Un tempo le feste avevano un inizio e una fine.
C’era un prima e c’era un dopo.
C’era soprattutto uno spazio in mezzo, un tempo lento in cui le cose potevano depositarsi.
Si spegnevano le luci di Natale e restava una specie di silenzio buono, fatto di rientro, di abitudini che tornavano piano, di giorni normali che non avevano bisogno di essere riempiti.

Da bambini quel tempo lo sentivamo tutto.
Il Natale durava davvero fino all’Epifania e poi per un po’ pace.
Il tempo pareva più dilatato di ora.
L’attesa faceva parte della festa quanto il giorno stesso.
Le cose non arrivavano tutte insieme, non si accavallavano, non si divoravano a vicenda. C’era il tempo di annoiarsi, di desiderare, perfino di sentire un po’ di mancanza.

Oggi no!
Oggi le feste si susseguono senza tregua.
Natale non è ancora finito che arrivano i cuori di San Valentino.
San Valentino non è ancora passato che già compaiono maschere, frittelle, coriandoli.
E mentre stiamo ancora cercando di rimetterci in equilibrio, qualcuno ci sta già parlando della prossima occasione da celebrare, da comprare, da consumare.

Il risultato non è una festa continua.
È una stanchezza continua!
Una sensazione di corsa forzata, di tritacarne emotivo che non lascia spazio al corpo, alla mente, allo spirito.

Quest’anno, io e le persone che mi sono più vicine, abbiamo fatto una scelta semplice:
non farci regali.
Non per mancanza di affetto, ma per proteggerlo.
Per contrastare, nel nostro piccolo, questo marketing furioso che ci spinge a comprare invece di sentire. Abbiamo deciso di volerci bene in un altro modo:
abbracciandoci, baciandoci,
stando insieme.
Facendoci tante fotografie senza pacchetti, senza carte lucide, senza lustrini.
Cercando qualcosa di più spirituale, più leggero, più vero.

È stato un sollievo.
Per il portafoglio, certo, ma soprattutto per il corpo e per lo spirito.
Niente corse.

Il marketing non conosce il ritmo umano. Non sa cosa significhi fermarsi, decantare, fare spazio.
Non conosce il bisogno di chiudere una cosa prima di aprirne un’altra. Così ci mette ansia,
ci snatura le feste,
le svuota del loro tempo naturale.
Le trasforma in rumore, in obbligo, in prestazione.

Perfino il cibo perde il suo senso.
Non c’è mai un momento per tornare leggeri, per rientrare,
per ristabilire una misura.
Si passa da un eccesso all’altro, da un’eccezione continua che non è più eccezione, ma regola.

E forse dovrebbe essere così per tutte le feste: meno consumo e più presenza.
Meno cose e più tempo. Perché il consumismo ci fa male, ci svena, ci appesantisce.
Non solo il corpo, ma anche l’anima.

Senza tregua non si festeggia.
Senza tregua si consuma,
ci si consuma.
Già mangiare tre volte al giorno, e più, è errato, pensiamo ai nostri avi primitivi, cacciavano e mangiavano se avevano colto la preda, alternativamente il digiuno.
Ora la scienza moderna ci chiede di fare digiuno per 14/ 16 ore per aiutare le nostre cellule a fare autografia con quelle meno in forma…e come si fa tra un eccesso e l’altro?
Dovremmo reinventarci il ritmo della nostra vita,
in generale, sottrarci ai diktat di chi ci vuole ipnotizzare, la ruota del criceto è sempre in movimento con noi spesso dentro.
“Bravo!” a chi riesce a sottrarsi…

Forse non abbiamo bisogno di più feste…

Forse abbiamo bisogno di più vuoti tra una festa e l’altra, di silenzio, di misura, di tempo vero.

Per rigenerare il corpo, la mente e sopratutto lo spirito.

S.S.C.

Articoli correlati:

Per una volta parlo di me
(se dovessi rinascere…) “L’addio che tradisce. L’addio che salva” Franco Battiato: il maestro che ci manca Usilia, la locandiera di Montaperti che salvò i fuggiaschi fiorentini Favole dell’abbandono: Lo stendino acciaccato Il maestro del “Quarto Cammino” e l’arte di restare presenti: dalla ricerca interiore di Gurdjieff all’eco nelle parole e nella musica di Franco Battiato Macché virus! Cronaca semiseria di una steffining coitale Arezzo, l’ultimo viaggio di Otto: quando una città sceglie di esserci: appello al sindaco

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Gli appelli
Sabina Sabrina Crivellari
Sabina Sabrina Crivellari
Sabina Sabrina Crivellari, nata a Milano nel 1955, si trasferisce a Melzo nel 1990. Membro del “GAM” dal 1997, partecipa a mostre locali esplorando diverse tecniche artistiche: ritratti a matita, dipinti a olio, sculture in argilla e quadri in resina. Ha fondato una galleria d’arte e una scuola di cake design. Il quotidiano Il Giorno ha descritto via Napoli 37 come “la Montmartre di Melzo”. Attualmente, si dedica principalmente alla scrittura.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024