Forlì 1 – Arezzo 2: la partita della svolta?!

Come nelle ultime gare, l’Arezzo gioca un primo tempo amorfo, senza schemi e a passo d’uomo. Si vedono solo alcune folate di Pattarello e i cross di Righetti, con due ottimi colpi di testa di Ravasio.
Nell’unica vera azione del Forlì, Gilli resta con la gamba alta e offre all’attaccante avversario il pretesto per il rigore: Venturi para, ma sull’immediata punizione De Col e Gilli si fanno anticipare dal piede del numero sei avversario. È l’1-0, risultato che chiude un primo tempo davvero opaco.
Nel secondo tempo bastano pochi minuti e una sola azione in rapidità: Tavernelli libera la fascia per Righetti, che pennella un cross perfetto. Con la solita classe, Pattarello, di sinistro, gonfia la rete.
Dopo continue ma inutili percussioni dell’Arezzo, arrivano i cambi: fuori Iaccarino per un Chierico ancora non pronto e Varela per uno stanco Tavernelli. Poco dopo, seconda ammonizione per Gilli e conseguente espulsione. Entra Coppolaro ed esce Pattarello.
Nel recupero viene ammonito Mawuli per un fallo, ma a due minuti dalla fine è proprio lui, con un piattone nel sette, a firmare il 2-1 per noialtri.
E ora… i voti.
Pagelle
Venturi 6,5 – Para il rigore, nulla può sul gol.
De Col 6 – Compito svolto con calma e precisione; unico neo l’anticipo mancato sul gol avversario.
Gilli 5 – Se non anticipa entra sempre in ritardo; deve stare incollato all’uomo.
Chiosa 6 – Coordina la difesa con calma.
Righetti 6,5 – Terzino che lavora su tutta la fascia, cross sempre pericolosi.
Mawuli 6,5 – Superato in rapidità e ammonito, ma segna il gol vittoria: ci fa felici tutti.
Guccione 6,5 – Tre aperture “a calice” di grande qualità, sfruttate poco dai compagni.
Iaccarino 5,5 – Ruolo non suo: innocuo in attacco e poco costruttivo.
Tavernelli 5,5 – Stanco, ma fondamentale nell’azione del pareggio liberando la fascia.
Ravasio 6 – Due ottimi colpi di testa, tanto lavoro sporco; ammonito nel secondo tempo.
Pattarello 7 – Gol di classe e strappi da paura.
Varela 6 – Senza spazio non riesce a mostrare le sue qualità.
Chierico s.v. – Un solo pallone toccato, ancora non pronto.
Coppolaro s.v.
Bucchi 6 – Fortunato? Forse. Ma secondo me può davvero essere la partita della svolta.
