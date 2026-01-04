Forlì 1 – Arezzo 2: la partita della svolta?!

Come nelle ultime gare, l’Arezzo gioca un primo tempo amorfo, senza schemi e a passo d’uomo. Si vedono solo alcune folate di Pattarello e i cross di Righetti, con due ottimi colpi di testa di Ravasio.

Nell’unica vera azione del Forlì, Gilli resta con la gamba alta e offre all’attaccante avversario il pretesto per il rigore: Venturi para, ma sull’immediata punizione De Col e Gilli si fanno anticipare dal piede del numero sei avversario. È l’1-0, risultato che chiude un primo tempo davvero opaco.

Nel secondo tempo bastano pochi minuti e una sola azione in rapidità: Tavernelli libera la fascia per Righetti, che pennella un cross perfetto. Con la solita classe, Pattarello, di sinistro, gonfia la rete.

Dopo continue ma inutili percussioni dell’Arezzo, arrivano i cambi: fuori Iaccarino per un Chierico ancora non pronto e Varela per uno stanco Tavernelli. Poco dopo, seconda ammonizione per Gilli e conseguente espulsione. Entra Coppolaro ed esce Pattarello.

Nel recupero viene ammonito Mawuli per un fallo, ma a due minuti dalla fine è proprio lui, con un piattone nel sette, a firmare il 2-1 per noialtri.

E ora… i voti.

Pagelle

Venturi 6,5 – Para il rigore, nulla può sul gol.

De Col 6 – Compito svolto con calma e precisione; unico neo l’anticipo mancato sul gol avversario.

Gilli 5 – Se non anticipa entra sempre in ritardo; deve stare incollato all’uomo.

Chiosa 6 – Coordina la difesa con calma.

Righetti 6,5 – Terzino che lavora su tutta la fascia, cross sempre pericolosi.

Mawuli 6,5 – Superato in rapidità e ammonito, ma segna il gol vittoria: ci fa felici tutti.

Guccione 6,5 – Tre aperture “a calice” di grande qualità, sfruttate poco dai compagni.

Iaccarino 5,5 – Ruolo non suo: innocuo in attacco e poco costruttivo.

Tavernelli 5,5 – Stanco, ma fondamentale nell’azione del pareggio liberando la fascia.

Ravasio 6 – Due ottimi colpi di testa, tanto lavoro sporco; ammonito nel secondo tempo.

Pattarello 7 – Gol di classe e strappi da paura.

Varela 6 – Senza spazio non riesce a mostrare le sue qualità.

Chierico s.v. – Un solo pallone toccato, ancora non pronto.

Coppolaro s.v.

Bucchi 6 – Fortunato? Forse. Ma secondo me può davvero essere la partita della svolta.

Foto: S.S. Arezzo