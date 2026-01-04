Oroscopo urticante 5 –11 gennaio 2026

Bentornati sotto la lente dell’ortica: quella che non consola, non abbraccia e soprattutto non assolve. La settimana riparte con i buoni propositi già stanchi e la realtà che chiede il conto. Se cercate zucchero, cambiate pianta. Qui si punge per igiene mentale.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Parti a razzo, finisci a freno a mano. L’energia c’è, la direzione no. Prima di caricare qualcuno, controlla se è il nemico giusto o solo uno specchio.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Vuoi stabilità ma muovi i paletti ogni due ore. Il portafoglio ti osserva in silenzio giudicante. Spoiler: non è d’accordo con te.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Parli, scrivi, prometti. Poi ti dimentichi. Settimana ideale per scoprire che la memoria non è un optional. O lo è, ma costa.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Emotivo come un bollettino meteo in tempesta. Ti offendi preventivamente e poi chiedi conforto. Scegline uno: il broncio o la crescita.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Vuoi applausi ma provi poco. Il palcoscenico non è un diritto acquisito. Rilancia con sostanza o scendi per fischi meritati.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Conti tutto, tranne l’imprevisto. Indovina chi arriva? Settimana utile per imparare che il controllo è una favola per adulti stanchi.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Mediare va bene, sparire no. Le decisioni rimandate diventano decisioni prese da altri. E non ti piaceranno.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Intenso, magnetico, vendicativo: il solito menù. Prova il piatto nuovo: lasciare andare. Fa meno scena, ma dormi.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Sogni lontano, inciampi vicino. L’ottimismo è bello, l’attenzione ai dettagli salva caviglie e reputazione.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Serio come un bilancio, ma con crepe. Lavori duro, comunichi poco. Indovina dove nasce il problema? Esatto.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Geniale a tratti, incomprensibile sempre. Le idee sono buone, le spiegazioni no. Traduci dal tuo idioma al mondo.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Sensibili sì, evaporati pure. La settimana chiede presenza, non poesia. Metti i piedi per terra: l’acqua è fredda.

Conclusione

Se questa settimana vi sentite punti, bene: significa che siete vivi e che qualcosa deve cambiare. L’ortica non accarezza, ripulisce. Ci rivediamo con nuove spine e la stessa onestà scomoda.