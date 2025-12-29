5.8 C
Comune di Arezzo
lunedì, Dicembre 29, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaTerremoto nella notte: epicentro a Sansepolcro, nessun danno segnalato

Terremoto nella notte: epicentro a Sansepolcro, nessun danno segnalato

Notte di lievi scosse sismiche in Toscana: interessata soprattutto la provincia di AREZZO, senza danni a persone o edifici

Redazione
By Redazione

-

Nella notte, alle ore 03:45 di oggi 29 dicembre, l’INGV ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 con epicentro nel comune di Sansepolcro.

L’ipocentro del sisma è stato localizzato a 9 chilometri di profondità. L’epicentro dista circa 21 km a nord-est di Arezzo, 58 km a nord-ovest di Perugia e 63 km a sud di Cesena.

Non si registrano danni a persone o strutture e la scossa, data la bassa magnitudo, non è stata avvertita in modo significativo dalla popolazione.

Nel corso della giornata di oggi, 29 dicembre, l’INGV ha rilevato altre tre scosse di magnitudo pari o superiore a 2.0:

  • Ore 03:29 – Scossa di magnitudo 2.0 ad Anghiari, in provincia di Aezzo, con ipocentro a 10 km.
  • Ore 07:18 – Terremoto di magnitudo 2.0 a Sortino, in provincia di Siracusa, ipocentro a 25 km.
  • Ore 08:27 – Scossa di magnitudo 2.4 sulla Costa Garganica, nel foggiano.

Anche in questi casi non sono stati segnalati danni e le scosse non sono state percepite dalla popolazione.

Le scosse registrate ieri in Italia

Per quanto riguarda la giornata di ieri, l’INGV ha registrato sei scosse di terremoto in Italia con magnitudo pari o superiore a 2.0. L’evento più intenso è stato rilevato alle ore 20:50 a Belmonte Castello, in provincia di Frosinone, con magnitudo 2.5.

Nelle ore precedenti si erano verificati:

  • una scossa di magnitudo 2.4 nel Tirreno meridionale,
  • un sisma di magnitudo 2.2 ad Anghiari, ancora una volta in provincia di Arezzo,
  • nel pomeriggio eventi di magnitudo 2.0 a Preci (Perugia) e 2.3 a Terenzo (Parma),
  • infine, alle 22:57, una scossa di magnitudo 2.2 sulla costa siciliana centro-settentrionale.

Situazione sotto controllo: l’attività sismica odierna rientra nella normale sismicità del territorio italiano, con particolare attenzione alla provincia di Arezzo, frequentemente interessata da eventi di lieve entità.

Articoli correlati:

Scosse di terremoto tra Toscana ed Emilia Romagna: sciame sismico nella notte, nessun danno Incidente tra due auto sulla SS73 ad Arezzo: due feriti in codice 2 al San Donato Arezzo, arrestato spacciatore in flagranza: sequestrati cocaina, hashish e contanti West Nile, primo caso in Toscana: donna di 85 anni ricoverata ad Arezzo Terrore ad Arezzo: 55enne attende l’ex compagna fuori dal lavoro con una pistola, arrestato Incendio in un appartamento a Chiani: intervento dei Vigili del Fuoco, due persone controllate per inalazione di fumo Arezzo, furto al ristorante dell’Hotel Piero della Francesca: ladro forza gli infissi e porta via la cassa Incendio in un appartamento ad Arezzo, tre persone assistite dai sanitari

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
La paura e la pigrizia – Il cervello, l’intestino, il cibo
Articolo successivo
Ineluttabilità
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024