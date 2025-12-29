Terremoto nella notte: epicentro a Sansepolcro, nessun danno segnalato

Nella notte, alle ore 03:45 di oggi 29 dicembre, l’INGV ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 con epicentro nel comune di Sansepolcro.

L’ipocentro del sisma è stato localizzato a 9 chilometri di profondità. L’epicentro dista circa 21 km a nord-est di Arezzo, 58 km a nord-ovest di Perugia e 63 km a sud di Cesena.

Non si registrano danni a persone o strutture e la scossa, data la bassa magnitudo, non è stata avvertita in modo significativo dalla popolazione.

Nel corso della giornata di oggi, 29 dicembre, l’INGV ha rilevato altre tre scosse di magnitudo pari o superiore a 2.0:

Ore 03:29 – Scossa di magnitudo 2.0 ad Anghiari , in provincia di Aezzo , con ipocentro a 10 km.

– Scossa di , in , con ipocentro a 10 km. Ore 07:18 – Terremoto di magnitudo 2.0 a Sortino , in provincia di Siracusa, ipocentro a 25 km.

– Terremoto di , in provincia di Siracusa, ipocentro a 25 km. Ore 08:27 – Scossa di magnitudo 2.4 sulla Costa Garganica, nel foggiano.

Anche in questi casi non sono stati segnalati danni e le scosse non sono state percepite dalla popolazione.

Le scosse registrate ieri in Italia

Per quanto riguarda la giornata di ieri, l’INGV ha registrato sei scosse di terremoto in Italia con magnitudo pari o superiore a 2.0. L’evento più intenso è stato rilevato alle ore 20:50 a Belmonte Castello, in provincia di Frosinone, con magnitudo 2.5.

Nelle ore precedenti si erano verificati:

una scossa di magnitudo 2.4 nel Tirreno meridionale ,

, un sisma di magnitudo 2.2 ad Anghiari , ancora una volta in provincia di Arezzo ,

, ancora una volta in , nel pomeriggio eventi di magnitudo 2.0 a Preci (Perugia) e 2.3 a Terenzo (Parma),

(Perugia) e (Parma), infine, alle 22:57, una scossa di magnitudo 2.2 sulla costa siciliana centro-settentrionale.

Situazione sotto controllo: l’attività sismica odierna rientra nella normale sismicità del territorio italiano, con particolare attenzione alla provincia di Arezzo, frequentemente interessata da eventi di lieve entità.