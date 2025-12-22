9.4 C
Menchetti botanico colpisce ancora: il comune fa il fico secco

Alberi tagliati, dati spariti e risposte in inglese: in Comune il verde è sempre più… giallo.

Gino Perticai
By Gino Perticai

Con un’interrogazione che profuma di resina e polemica, il consigliere Menchetti torna a chiedere conto della gestione del verde pubblico: abbattimenti, potature e nuove piantumazioni restano avvolti nel mistero. Tra silenzi natalizi, promesse di risposte scritte e mappature arboree fuori tema (e pure in inglese), l’amministrazione comunale si conferma abilissima nello schivare i rami più spinosi. Un caso che, più che botanico, appare istituzionale.

Altro che primavera, in Comune è sempre stagione di foglie morte. Con l’ennesima interrogazione, il consigliere Menchetti, ormai ribattezzato Menchetti Botanico, torna a scuotere i rami dell’amministrazione. Risultato? Silenzio assoluto. Nemmeno un fruscio. Nemmeno un pettirosso.

L’ultima seduta del Consiglio Comunale 2025 – racconta Menchetti – ha segnato “passi avanti”, ma solo sulle colate di cemento: lì sì che si corre spediti, ruspa in quinta e via andare. Sugli alberi invece… freno a mano tirato e chiavi perse.

La storia parte da lontano, addirittura dal 4 gennaio. Menchetti chiede una cosetta semplice semplice:
quanti alberi tagliati, quanti potati, quanti piantati nel 2024 e se qualcuno, tipo un agronomo vero e non un giardiniere improvvisato, abbia detto “sì, va bene così”.

Risposta del Comune?
A Natale regna ancora il silenzio.
Altro che spirito natalizio: qui mancano pure i fantasmi.

Alla richiesta ribadita in Consiglio Comunale, l’assessore Casi promette una risposta scritta. Quando? Boh. Forse dopo la fotosintesi.
L’assessore Sacchetti, invece, tira fuori una mappatura arborea che non c’entra una fava e, per gradire, tutta in inglese. Così, giusto per potare anche la pazienza.

Menchetti non la manda a dire:

“Questa non è solo mancanza di dati, è mancanza di rispetto istituzionale.”

E in effetti, più che una gestione del verde, sembra una gara a chi fa l’indiano (ma con manuale in inglese).

Conclusione?
Gli alberi cadono, i numeri spariscono, le risposte si mimetizzano meglio dei camaleonti.
E Menchetti continua a fare quello che fa da sempre: rompere le pigne.

Alla prossima interrogazione.
Con casco, guanti… e dizionario inglese-italiano.

