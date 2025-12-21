9.2 C
Comune di Arezzo
Gello Biscardo si accende di Natale: “Presepi nel Borgo”, il paese che diventa un presepe a cielo aperto

Tradizione, arte e atmosfera natalizia nel cuore del Pratomagno

Redazione
Redazione

-

Un percorso suggestivo tra vicoli, finestre e scorci illuminati: la galleria fotografica racconta la magia di Presepi nel Borgo, l’evento che ogni Natale trasforma Gello Biscardo in un autentico presepe a cielo aperto, grazie alla passione e alla creatività dei suoi abitanti.

