Beffa allo scadere: il Centro Tecnico BM Arezzo cade a Empoli 67-65

Un epilogo amarissimo condanna il Centro Tecnico BM Arezzo sul parquet del PalaLazzeri, ancora una volta stregato per i colori amaranto. A decidere la sfida è un canestro di Sakellariou a 7 decimi dalla sirena che regala il successo alla Computer Gross USE Empoli con il punteggio di 67-65.

La squadra di coach Fioravanti approccia il match con grande intensità, prendendo fin dalle prime battute un piccolo ma significativo margine (14-21 al 10’). Arezzo gioca con ordine, difende con attenzione e muove bene la palla in attacco, ma non riesce a dare la spallata decisiva: qualche palla persa di troppo e percentuali al tiro inferiori agli standard recenti permettono ai padroni di casa di restare in scia (33-36 all’intervallo).

L’inerzia rimane in equilibrio anche dopo l’intervallo lungo. L’USE Empoli dimostra di essere un avversario che non molla mai e respinge ogni tentativo di allungo amaranto. Si arriva così all’ultimo quarto con Arezzo ancora avanti, ma con un vantaggio elastico che oscilla tra i cinque punti e la parità.

Nel finale la tensione sale: Empoli trova il primo sorpasso della gara, ma i ragazzi di coach Fioravanti rispondono con carattere e tornano avanti 65-63 grazie a due canestri consecutivi, l’ultimo firmato da un incisivo Pieri. Cipriani ristabilisce la parità, poi il Centro Tecnico BM ha la palla del nuovo vantaggio: il tiro non va a segno e anche il tap-in di Pieri si spegne beffardamente sul ferro.

Sull’ultimo possesso è Empoli ad avere la chance decisiva: Sakellariou, da centro area, trova la parabola vincente con 0.7 secondi sul tabellone. Dopo il time-out, il disperato tentativo amaranto non trova il canestro e i padroni di casa possono esultare per una vittoria sofferta e preziosa.

Per Arezzo resta tanta amarezza, ma anche la consapevolezza di aver ritrovato, soprattutto nell’ultimo periodo, quelle qualità tecniche e agonistiche indispensabili per competere in un campionato di alto livello. Dopo qualche giorno di riposo, il Centro Tecnico BM tornerà al lavoro per preparare i due impegni che chiuderanno il girone di andata: il 4 gennaio al Palasport Estra contro Genova e poi la trasferta di sabato 10 gennaio a Casale Monferrato.