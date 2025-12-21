La Chiesa di Santa Maria della Pieve ha ospitato l’edizione 2025 di Musica, Bandiere e Voci in Pieve, uno degli appuntamenti più attesi del calendario degli Sbandieratori di Arezzo. Un pomeriggio che ha unito musica, coreografie e tradizione storica grazie alla partecipazione degli Sbandieratori di Arezzo, dell’Insieme Corale Vox Cordis, del Team Gymnaestrada della Ginnastica Petrarca e del Gruppo Storico Sbandieratori di Cortona. L’evento, inserito nel calendario delle manifestazioni storiche della Regione Toscana, ha confermato il forte legame tra identità culturale e partecipazione cittadina, affiancando allo spettacolo anche una finalità solidale a favore dell’Istituto Thevenin.
Arezzo, Musica Bandiere e Voci in Pieve 2025: la fotogallery
Le immagini sono di Felice Rogialli
-
- Advertisment -
Sostieni L'OrticaUn gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal