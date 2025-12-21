Arezzo, Musica Bandiere e Voci in Pieve 2025: la fotogallery

La Chiesa di Santa Maria della Pieve ha ospitato l’edizione 2025 di Musica, Bandiere e Voci in Pieve, uno degli appuntamenti più attesi del calendario degli Sbandieratori di Arezzo. Un pomeriggio che ha unito musica, coreografie e tradizione storica grazie alla partecipazione degli Sbandieratori di Arezzo, dell’Insieme Corale Vox Cordis, del Team Gymnaestrada della Ginnastica Petrarca e del Gruppo Storico Sbandieratori di Cortona. L’evento, inserito nel calendario delle manifestazioni storiche della Regione Toscana, ha confermato il forte legame tra identità culturale e partecipazione cittadina, affiancando allo spettacolo anche una finalità solidale a favore dell’Istituto Thevenin.