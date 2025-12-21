Oroscopo urticante 22–28 dicembre

Benvenuti sotto questo cielo elettrico come un gatto bagnato. Le stelle non promettono nulla, e quel poco che offrono lo fanno con una risata maligna: non si tratta quindi di presagi, ma di realtà urticanti travestite da consigli. Se siete sensibili, cambiate pagina. Se invece vi piace grattarvi con l’universo, accomodatevi. Qui l’ottimismo è stato licenziato per scarsa produttività.
Ariete
(21 marzo – 19 aprile)
Settimana perfetta per attaccare tutto e tutti, anche l’albero di Natale se serve. Energia a mille, diplomazia sotto zero. Il consiglio delle stelle: respira prima di dichiarare guerra anche al condimento dell’insalata.
Toro
(20 aprile – 20 maggio)
La pazienza non ti manca, ma questa settimana qualcuno la sfilaccia come un maglione preso al mercato. Tieni duro. O meglio: mordi. Le stelle approvano il morso quando le parole non bastano.
Gemelli
(21 maggio – 20 giugno)
Ti senti brillante come le lucine natalizie, ma attento a non andare in corto circuito. Idee tante, conclusioni poche. Rimandare può essere un’arte… o un disastro. Indovina quale praticherai?
Cancro
(21 giugno – 22 luglio)
Emotivo, nostalgico, pronto a piangere davanti a una pubblicità degli spumanti. Le stelle suggeriscono di uscire dal guscio: l’esterno fa male, ma almeno l’aria circola.
Leone
(23 luglio – 22 agosto)
Preparati a brillare, sì, ma come un albero addobbato: bello, appariscente, e soprattutto fermo dove ti mettono. Tolti applausi e selfie, il mondo continua a girare anche senza la tua ruggente opinione.
Vergine
(23 agosto – 22 settembre)
Analizzi, sistemi, organizzi. Nessuno ti ringrazia. Le stelle ti informano che l’universo preferisce il caos e tu, cara Vergine, sei solo un supplemento accessorio. Rilassati o implodi.
Bilancia
(23 settembre – 22 ottobre)
Cerchi equilibrio tra panettone e pandoro, ma finirai per mangiare entrambi e litigare con la bilancia (quella vera). Decisioni? Non pervenute. Anche stavolta sceglierai di non scegliere.
Scorpione
(23 ottobre – 21 novembre)
Seduttivo come un brindisi di troppo, pungente come ti si addice. Questa settimana dosare l’ironia potrebbe salvare amicizie, rapporti e pranzi di famiglia. Ma perché farlo, quando puoi divertirti un po’?
Sagittario
(22 novembre – 21 dicembre)
Sei pronto a partire ma non sai dove. Le stelle ti mandano segnali, tu li perdi a causa della batteria scarica. Avanti così, improvvisare è il nuovo programmare.
Capricorno
(22 dicembre – 19 gennaio)
Meticoloso, produttivo, instancabile… oppure solo incapace di staccare. Potresti regalarti un giorno di riposo, ma sappiamo entrambi che preferirai fare un Excel sui regali inutili degli altri.
Acquario
(20 gennaio – 18 febbraio)
Originale, creativo, incomprensibile. Le persone ti guardano come si guarda un UFO: incuriositi ma pronti alla fuga. Le stelle ti chiedono di essere meno visionario e più pratico: traduzione, scendi dal pianeta.
Pesci
(19 febbraio – 20 marzo)
Sensi accesi, fantasia debordante, logica in sciopero. Ti innamorerai di un’idea, di un profumo o di un passante, e finirai a scrivere messaggi troppo lunghi. Sì, sarai frainteso. No, non imparerai mai.
Conclusione (dolce come ortica sulla pelle)
E così, mentre l’anno tenta di chiudersi senza farsi male, noi ci facciamo pungere dalle stelle. Siate leggeri, ironici, pronti a ridere anche quando il cielo sembra sbeffeggiarvi: l’Ortica non consola, ma sveglia. E prurito dopo prurito, si cresce.
Alla settimana prossima – se le stelle non ci querelano.