domenica, Dicembre 21, 2025
Oroscopo urticante 22–28 dicembre

Se non hai nervi saldi, consulta il meteo, non le stelle

Benvenuti sotto questo cielo elettrico come un gatto bagnato. Le stelle non promettono nulla, e quel poco che offrono lo fanno con una risata maligna: non si tratta quindi di presagi, ma di realtà urticanti travestite da consigli. Se siete sensibili, cambiate pagina. Se invece vi piace grattarvi con l’universo, accomodatevi. Qui l’ottimismo è stato licenziato per scarsa produttività.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Settimana perfetta per attaccare tutto e tutti, anche l’albero di Natale se serve. Energia a mille, diplomazia sotto zero. Il consiglio delle stelle: respira prima di dichiarare guerra anche al condimento dell’insalata.

 

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

La pazienza non ti manca, ma questa settimana qualcuno la sfilaccia come un maglione preso al mercato. Tieni duro. O meglio: mordi. Le stelle approvano il morso quando le parole non bastano.

 

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Ti senti brillante come le lucine natalizie, ma attento a non andare in corto circuito. Idee tante, conclusioni poche. Rimandare può essere un’arte… o un disastro. Indovina quale praticherai?

 

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Emotivo, nostalgico, pronto a piangere davanti a una pubblicità degli spumanti. Le stelle suggeriscono di uscire dal guscio: l’esterno fa male, ma almeno l’aria circola.

 

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Preparati a brillare, sì, ma come un albero addobbato: bello, appariscente, e soprattutto fermo dove ti mettono. Tolti applausi e selfie, il mondo continua a girare anche senza la tua ruggente opinione.

 

Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

Analizzi, sistemi, organizzi. Nessuno ti ringrazia. Le stelle ti informano che l’universo preferisce il caos e tu, cara Vergine, sei solo un supplemento accessorio. Rilassati o implodi.

 

Bilancia

(23 settembre – 22 ottobre)

Cerchi equilibrio tra panettone e pandoro, ma finirai per mangiare entrambi e litigare con la bilancia (quella vera). Decisioni? Non pervenute. Anche stavolta sceglierai di non scegliere.

 

Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

Seduttivo come un brindisi di troppo, pungente come ti si addice. Questa settimana dosare l’ironia potrebbe salvare amicizie, rapporti e pranzi di famiglia. Ma perché farlo, quando puoi divertirti un po’?

 

Sagittario

(22 novembre – 21 dicembre)

Sei pronto a partire ma non sai dove. Le stelle ti mandano segnali, tu li perdi a causa della batteria scarica. Avanti così, improvvisare è il nuovo programmare.

 

Capricorno

(22 dicembre – 19 gennaio)

Meticoloso, produttivo, instancabile… oppure solo incapace di staccare. Potresti regalarti un giorno di riposo, ma sappiamo entrambi che preferirai fare un Excel sui regali inutili degli altri.

 

Acquario

(20 gennaio – 18 febbraio)

Originale, creativo, incomprensibile. Le persone ti guardano come si guarda un UFO: incuriositi ma pronti alla fuga. Le stelle ti chiedono di essere meno visionario e più pratico: traduzione, scendi dal pianeta.

 

Pesci

(19 febbraio – 20 marzo)

Sensi accesi, fantasia debordante, logica in sciopero. Ti innamorerai di un’idea, di un profumo o di un passante, e finirai a scrivere messaggi troppo lunghi. Sì, sarai frainteso. No, non imparerai mai.

 

Conclusione (dolce come ortica sulla pelle)

E così, mentre l’anno tenta di chiudersi senza farsi male, noi ci facciamo pungere dalle stelle. Siate leggeri, ironici, pronti a ridere anche quando il cielo sembra sbeffeggiarvi: l’Ortica non consola, ma sveglia. E prurito dopo prurito, si cresce.

Alla settimana prossima – se le stelle non ci querelano.

