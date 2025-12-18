Polisportiva Policiano, Bettarelli e Sadocchi vincono il 33° Grand Prix

Concluso l’anno sportivo della Polisportiva Policiano con il 33° Grand Prix 2025: premi, festa, solidarietà e l’annuncio dei primi appuntamenti del nuovo anno

POLICIANO – Si è concluso nei giorni scorsi l’anno sportivo della Polisportiva Policiano con la serata finale dedicata al 33° Grand Prix 2025. A conquistare il titolo sono stati Stefano Bettarelli in campo maschile e Giulia Sadocchi in quello femminile. Sul podio, alle loro spalle, Tommaso Lisi e Fabio Bigiarini tra gli uomini, Veronica Nocentini e Matilde Bartoli tra le donne.

L’evento conclusivo ha visto la partecipazione di oltre 160 persone tra atleti, familiari, sponsor e autorità, riunite per la tradizionale cena sociale e per la premiazione dell’attività svolta durante l’anno. La serata è stata particolarmente apprezzata per l’eleganza dell’allestimento e per il menù, curato nei dettagli: dalle tagliatelle al sugo, specialità delle cuoche della società, fino alla grigliata mista, accompagnata da buon vino e dal brindisi natalizio.

Nel corso della serata è stato consegnato un premio speciale al comandante della Polizia Municipale Aldo Poponcini, prossimo a lasciare l’incarico, con la dedica: «Una carriera dedicata al servizio con passione, rispetto e spirito sportivo». Riconoscimenti anche alle atlete campionesse italiane di staffetta Cross e protagoniste di importanti piazzamenti ai Campionati Italiani in pista: Veronica Gori, Valentina Mattesini, Emanuela Picchirilli e Veronica Nocentini.

Non è mancato il momento dedicato alla solidarietà, con la consegna di prodotti e cesti natalizi a persone sole, a testimonianza dell’attenzione al sociale che da sempre contraddistingue la Polisportiva Policiano.

Lo sguardo è ora rivolto alla 34ª edizione del Grand Prix, che prenderà il via il 1° gennaio a San Giovanni Valdarno con il tradizionale Capodanno di Corsa, per poi proseguire il 25 gennaio con il Campionato Regionale di Cross a Policiano.