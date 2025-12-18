Babbi Natale in Vespa invadono Arezzo: corteo solidale per grandi e piccoli

Sabato 20 dicembre torna ad Arezzo il raduno “Babbi Natale in Vespa”: un corteo festoso e solidale promosso dal Vespa Club Arezzo, con tappe al Luna Park e al parco del Prato, dedicato ai bambini e alle famiglie.

Una carovana di Babbi Natale in Vespa attraverserà vie e piazze di Arezzo nel pomeriggio di sabato 20 dicembre. Torna infatti il tradizionale raduno natalizio promosso dal Vespa Club Arezzo, organizzato in sinergia con la Fondazione Arezzo Intour, che unisce la passione per le due ruote allo spirito di festa, solidarietà e condivisione tipico del periodo natalizio.

I partecipanti, vestiti da Babbo Natale e con le Vespe addobbate a tema, distribuiranno caramelle e dolciumi ai bambini, regalando momenti di stupore e allegria alle famiglie. Il ritrovo è fissato alle 15.00 in piazza Guido Monaco, da dove partirà il colorato corteo natalizio.

La prima tappa è prevista alle 16.00 al Luna Park: qui i vespisti faranno un giro tra giostre e attrazioni e permetteranno ai bambini di salire in sella alle Vespe, avvicinandoli in modo divertente e sicuro a questo storico mezzo. Il percorso proseguirà poi verso il centro storico fino a raggiungere il parco del Prato, nel cuore della Città del Natale.

Nei pressi della baby-pista, dedicata ai bambini dai tre ai sette anni, sarà possibile salire su piccole Vespe elettriche per compiere alcuni giri del circuito sotto la supervisione dei volontari del Vespa Club Arezzo. Al termine dell’esperienza, i piccoli partecipanti riceveranno il “Diploma di Vespista DOC”.

L’iniziativa ha anche una finalità solidale: il ricavato sarà devoluto in beneficenza in occasione del raduno nazionale VespArezzo, in programma il Primo Maggio 2026. «Il raduno Babbi Natale in Vespa è uno degli appuntamenti a cui siamo più affezionati – spiega Roberto Sestini, presidente del Vespa Club Arezzo – perché ci permette di vivere lo spirito natalizio e di portare la Vespa tra i bambini, le famiglie e le vie della città. Sarà un pomeriggio di festa, aggregazione ed emozioni all’insegna della solidarietà».