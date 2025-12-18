8.4 C
Comune di Arezzo
giovedì, Dicembre 18, 2025
type here...
HomeLifestyleCultura e tempo liberoBabbi Natale in Vespa invadono Arezzo: corteo solidale per grandi e piccoli

Babbi Natale in Vespa invadono Arezzo: corteo solidale per grandi e piccoli

Sabato 20 dicembre il tradizionale raduno del Vespa Club Arezzo tra Luna Park, centro storico e parco del Prato

Redazione
By Redazione

-

Sabato 20 dicembre torna ad Arezzo il raduno “Babbi Natale in Vespa”: un corteo festoso e solidale promosso dal Vespa Club Arezzo, con tappe al Luna Park e al parco del Prato, dedicato ai bambini e alle famiglie.

Una carovana di Babbi Natale in Vespa attraverserà vie e piazze di Arezzo nel pomeriggio di sabato 20 dicembre. Torna infatti il tradizionale raduno natalizio promosso dal Vespa Club Arezzo, organizzato in sinergia con la Fondazione Arezzo Intour, che unisce la passione per le due ruote allo spirito di festa, solidarietà e condivisione tipico del periodo natalizio.

I partecipanti, vestiti da Babbo Natale e con le Vespe addobbate a tema, distribuiranno caramelle e dolciumi ai bambini, regalando momenti di stupore e allegria alle famiglie. Il ritrovo è fissato alle 15.00 in piazza Guido Monaco, da dove partirà il colorato corteo natalizio.

La prima tappa è prevista alle 16.00 al Luna Park: qui i vespisti faranno un giro tra giostre e attrazioni e permetteranno ai bambini di salire in sella alle Vespe, avvicinandoli in modo divertente e sicuro a questo storico mezzo. Il percorso proseguirà poi verso il centro storico fino a raggiungere il parco del Prato, nel cuore della Città del Natale.

Nei pressi della baby-pista, dedicata ai bambini dai tre ai sette anni, sarà possibile salire su piccole Vespe elettriche per compiere alcuni giri del circuito sotto la supervisione dei volontari del Vespa Club Arezzo. Al termine dell’esperienza, i piccoli partecipanti riceveranno il “Diploma di Vespista DOC”.

L’iniziativa ha anche una finalità solidale: il ricavato sarà devoluto in beneficenza in occasione del raduno nazionale VespArezzo, in programma il Primo Maggio 2026. «Il raduno Babbi Natale in Vespa è uno degli appuntamenti a cui siamo più affezionati – spiega Roberto Sestini, presidente del Vespa Club Arezzo – perché ci permette di vivere lo spirito natalizio e di portare la Vespa tra i bambini, le famiglie e le vie della città. Sarà un pomeriggio di festa, aggregazione ed emozioni all’insegna della solidarietà».

Articoli correlati:

Giostra del Saracino: domani la Simulazione di Gara, venerdì la Prova Generale dedicata a Pier Ferruccio Romualdi La Giostra del Saracino: equilibrio e incertezza nella sfida per la Lancia d’Oro Teatro Petrarca, la stagione 2025/26: 8 titoli e 16 appuntamenti tra prosa, musica e danza Festival dello Spirito ad Arezzo: pellegrinaggio e cammini di fede lungo la Via Romea Germanica Il suono aretino”: giovani talenti e orchestre del territorio in concerto al Teatro Petrarca per lo Youth Music Festival Davide e Chiara Romani conquistano l’Europa: gli aretini vincono l’Europa Bachata Competition a Milano! Arezzo, debutta “La Foresta di Wudz”: libri, arte e musica nel nuovo progetto culturale di Wudz Edizioni Arezzo, Capodanno cambia volto: il brindisi di mezzanotte si sposta in piazza della Libertà

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Stato di agitazione al Cup dell’Asl TSE: “I dipendenti non sono Babbi Natale, non possono regalare ore di lavoro”
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024