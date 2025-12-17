9.7 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Dicembre 17, 2025
type here...
HomeIn primo pianoRapina… rimandata: bandito senza pistola, banca con pazienza

Rapina… rimandata: bandito senza pistola, banca con pazienza

Minaccia a vuoto, cassiera furba e ladro che rinuncia borbottando come un pensionato in fila

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

Stamattina, poco dopo l’apertura, alla banca Tema di via Romana s’è consumato uno dei colpi più tirchi della storia criminale locale. Un uomo, deciso ma non troppo, entra, si presenta alla cassiera e con tono da film americano (ma doppiato male) intima:
“Mi dia i soldi.”

La cassiera, donna navigata e con più sangue freddo d’un ghiacciolo al Polo Nord, invece di svenire o premere l’allarme, inizia a temporeggiare.
“Guardi, ora non posso… c’è il sistema… poi bisogna fare il modulo… poi mi sento anche un po’ girare…”

A quel punto finge pure di sentirsi male, roba da Oscar alla carriera, mentre il rapinatore guarda intorno, guarda le mani, guarda le tasche… e si capisce che un’arma non ce l’ha manco disegnata.

Dopo qualche minuto di dialogo surreale, l’uomo capisce che non è giornata: niente soldi, niente paura, niente rapina.
E allora che fa? Se ne va, così, semplicemente, brontolando fra sé e sé, come uno che ha sbagliato fila alle Poste.

Secondo testimoni, uscendo avrebbe bofonchiato qualcosa tipo:
“Ecco, lo sapevo… uno prova a darsi al crimine e nemmeno quello gli riesce…
Senza pistola, senza soldi, e pure la signora che sviene…
Era meglio restare a letto… o andare a lavorare, ma ora è tardi anche per quello.”

Sul posto è poi arrivata una volante della polizia, che s’è fatta raccontare l’accaduto con calma e incredulità, prendendo nota di una rapina senza rapinatore, senza arma e senza bottino. Gli agenti hanno raccolto la descrizione dell’uomo e se ne sono andati scuotendo la testa: perché va bene tutto, ma anche il crimine, ad Arezzo, ultimamente si fa senza convinzione.

Morale della favola: rapina fallita, cassiera illesa, banca salva e bandito probabilmente a casa a raccontare che “oggi non girava”.
Ad Arezzo anche i delinquenti, quando va male, si limitano a mugugnare.

Articoli correlati:

Arezzo, assalto dei lupi: strade, gatti e cervelli sbranati (ma guai a dirlo) Il sindaco globetrotter è arpartito
(Arezzo resta, lui vola) Arezzo non scherza: qui l’estate ti svuota il portafoglio! Arezzo, ambulanza bloccata da un pianoforte in mezzo alla strada: “Pronto soccorso in DO maggiore” Arezzo sfida l’inflazione: qui il portafoglio piange… ma con stile La cultura aretina? Un concerto di stecche… con orchestra comunale al completo! Chi ha staccato il pulsante del semaforo? Il misterioso caso dell’incrocio tra via Fiorentina e via Spallanzani Quando le strade diventano lisce… si avvicina la campagna elettorale

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
La responsabilità del poeta
Articolo successivo
Incidente sul lavoro a Rassina, ferito giovane di 26 anni
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024