6.5 C
Comune di Arezzo
venerdì, Dicembre 12, 2025
type here...
HomeLifestyleCultura e tempo liberoPresentato il calendario 2026 della Giostra del Saracino: dodici mesi raccontati dagli...

Presentato il calendario 2026 della Giostra del Saracino: dodici mesi raccontati dagli appassionati

Un progetto partecipato che celebra la tradizione del Saracino attraverso gli scatti degli appassionati

Redazione
By Redazione

-

È stato presentato questa mattina il calendario 2026 della Giostra del Saracino, illustrato dal sindaco Alessandro Ghinelli e dal consigliere comunale delegato alla Giostra Paolo Bertini. Il calendario nasce dagli scatti realizzati dagli utenti che hanno partecipato al contest Instagram #unannoconlaGiostra, giunto alla sua seconda edizione, confermandosi un progetto molto apprezzato dalla comunità della Giostra e dal pubblico dei social.

Realizzato in due versioni, da parete e da tavolo, il calendario sarà disponibile gratuitamente fino ad esaurimento scorte e potrà essere richiesto scrivendo all’indirizzo giostradelsaracino@comune.arezzo.it. L’iniziativa intende dare visibilità agli appassionati che, durante le edizioni della manifestazione e nel corso dell’anno, condividono immagini capaci di raccontare la bellezza, i volti e le emozioni del Saracino, contribuendo a diffonderne l’immagine e a valorizzarne la tradizione.

Quartieri, associazioni, protagonisti della Giostra, oggetti simbolo e momenti ufficiali vissuti dentro e fuori la Piazza sono i soggetti delle istantanee selezionate. Scatti di passione e condivisione che vanno a comporre i dodici mesi del 2026. Nel calendario trovano spazio le fotografie di Francesca Bacchiarri, Elisa Capponi, Francesca Gallorini, Francesco Morella, Antonio Mulas, Irene Leti, Lorenzo Prodezza, Chiara Romboli, Massimo Romboli, Tiziano Rossi e Chiara Verecondi.

“Immagini belle e accattivanti – ha dichiarato il sindaco Alessandro Ghinelli – per un appuntamento atteso dalla nostra città e dagli appassionati di Giostra. Il calendario rappresenta anche un ulteriore veicolo di promozione delle nostre tradizioni”.

Soddisfazione espressa anche dal consigliere comunale Paolo Bertini: “L’iniziativa nasce, come per il calendario precedente, da un contest su Instagram che ha permesso agli utenti di condividere i propri scatti, tra i quali sono state selezionate le immagini più significative. Un progetto partecipato, che coinvolge in maniera attiva cittadini e appassionati e che siamo orgogliosi di portare avanti”.

La presentazione del calendario è stata infine l’occasione per rinnovare l’invito a partecipare a “La Giostra inCanta”, in programma domani, sabato 13 dicembre, alle ore 11 nel Chiostro del Palazzo Comunale. I bambini canteranno l’Inno “Terra d’Arezzo” accompagnati dai Musici della Giostra. Tutti i piccoli partecipanti potranno presentarsi direttamente alle 10.30.

Articoli correlati:

Biglietti per la 148ª Giostra del Saracino: modalità di prenotazione e vendita Giostra del Saracino: domani la Simulazione di Gara, venerdì la Prova Generale dedicata a Pier Ferruccio Romualdi Le quattro Giostre corse con questo ordine di carriere: curiosità e aneddoti Giostra del Saracino: ultimi dettagli su sicurezza, tabelloni e cerimonia di investitura Porta del Foro si aggiudica la Prova Generale della Giostra Attimi di Giostra: la lettura del Bando Alla Scuderia Pan la 14ª edizione del Trofeo del Saracino – Memorial Carlo Fardelli Diventa operatore professionista in Interventi Assistiti con gli Animali (Pet Therapy)

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Export aretino oltre i 12 miliardi: cresce del 12,7% nei primi nove mesi del 2025, traino dai metalli preziosi
Articolo successivo
Comandante cercasi, fiducia persa: Ghinelli fa il bando e Arezzo resta di stucco
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024