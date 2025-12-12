Presentato il calendario 2026 della Giostra del Saracino: dodici mesi raccontati dagli appassionati

È stato presentato questa mattina il calendario 2026 della Giostra del Saracino, illustrato dal sindaco Alessandro Ghinelli e dal consigliere comunale delegato alla Giostra Paolo Bertini. Il calendario nasce dagli scatti realizzati dagli utenti che hanno partecipato al contest Instagram #unannoconlaGiostra, giunto alla sua seconda edizione, confermandosi un progetto molto apprezzato dalla comunità della Giostra e dal pubblico dei social.

Realizzato in due versioni, da parete e da tavolo, il calendario sarà disponibile gratuitamente fino ad esaurimento scorte e potrà essere richiesto scrivendo all’indirizzo giostradelsaracino@comune.arezzo.it. L’iniziativa intende dare visibilità agli appassionati che, durante le edizioni della manifestazione e nel corso dell’anno, condividono immagini capaci di raccontare la bellezza, i volti e le emozioni del Saracino, contribuendo a diffonderne l’immagine e a valorizzarne la tradizione.

Quartieri, associazioni, protagonisti della Giostra, oggetti simbolo e momenti ufficiali vissuti dentro e fuori la Piazza sono i soggetti delle istantanee selezionate. Scatti di passione e condivisione che vanno a comporre i dodici mesi del 2026. Nel calendario trovano spazio le fotografie di Francesca Bacchiarri, Elisa Capponi, Francesca Gallorini, Francesco Morella, Antonio Mulas, Irene Leti, Lorenzo Prodezza, Chiara Romboli, Massimo Romboli, Tiziano Rossi e Chiara Verecondi.

“Immagini belle e accattivanti – ha dichiarato il sindaco Alessandro Ghinelli – per un appuntamento atteso dalla nostra città e dagli appassionati di Giostra. Il calendario rappresenta anche un ulteriore veicolo di promozione delle nostre tradizioni”.

Soddisfazione espressa anche dal consigliere comunale Paolo Bertini: “L’iniziativa nasce, come per il calendario precedente, da un contest su Instagram che ha permesso agli utenti di condividere i propri scatti, tra i quali sono state selezionate le immagini più significative. Un progetto partecipato, che coinvolge in maniera attiva cittadini e appassionati e che siamo orgogliosi di portare avanti”.

La presentazione del calendario è stata infine l’occasione per rinnovare l’invito a partecipare a “La Giostra inCanta”, in programma domani, sabato 13 dicembre, alle ore 11 nel Chiostro del Palazzo Comunale. I bambini canteranno l’Inno “Terra d’Arezzo” accompagnati dai Musici della Giostra. Tutti i piccoli partecipanti potranno presentarsi direttamente alle 10.30.