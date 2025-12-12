Export aretino oltre i 12 miliardi: cresce del 12,7% nei primi nove mesi del 2025, traino dai metalli preziosi

Le esportazioni della provincia di Arezzo chiudono i primi nove mesi del 2025 con un risultato di assoluto rilievo: oltre 12,3 miliardi di euro di valore complessivo, in crescita del +12,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Determinante il forte incremento registrato nel terzo trimestre dell’anno (+30,1%), che ha consolidato un bilancio ampiamente positivo.

Comunicato stampa: L’export aretino nei primi 9 mesi del 2025

Il dato complessivo è sostenuto soprattutto dall’andamento dei metalli preziosi, che tornano a rappresentare il comparto più importante dell’export aretino con una quota pari al 53% del totale. Nei primi nove mesi del 2025 il valore delle esportazioni del settore ha raggiunto i 6,55 miliardi di euro, quasi il doppio rispetto ai 3,45 miliardi dello stesso periodo del 2024 (+90%). Una dinamica che riflette anche l’andamento del prezzo dell’oro, cresciuto del 39,7% in dollari e del 31,3% in euro nel periodo gennaio-settembre.

“L’export della Toscana nei primi nove mesi del 2025, a fronte di una crescita nazionale del +3,6%, registra un +20,2% – sottolinea Massimo Guasconi, presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e di Unioncamere Toscana –. A questo risultato ha contribuito in maniera significativa la nostra provincia, che con una quota del 22,5% si colloca al secondo posto tra le province toscane, preceduta solo da Firenze. Nel complesso, le esportazioni delle imprese iscritte alla nostra Camera di Commercio rappresentano quasi un terzo dell’export regionale”.

Al netto della gioielleria e dei metalli preziosi, tuttavia, il quadro appare più cauto: depurando il dato complessivo da queste componenti, la variazione tendenziale rispetto al 2024 si attesta infatti intorno a -1%. In particolare, la gioielleria e oreficeria aretina risente ancora del rientro dai valori eccezionali del 2024, legati alla performance anomala del mercato turco. Il settore chiude i primi nove mesi del 2025 con un calo del -31,7%, passando da 5,32 a 3,64 miliardi di euro. Decisiva la contrazione delle esportazioni verso la Turchia (-52,7%, pari a circa 1,67 miliardi di euro in meno), mentre risultano in crescita mercati come Emirati Arabi Uniti (+10,7%) e Francia (+8%), a fronte di flessioni negli Stati Uniti (-16,1%) e a Hong Kong (-4,8%).

Accanto ai metalli preziosi, segnali positivi arrivano anche dal comparto moda, altro pilastro dell’export provinciale, che registra una crescita complessiva del +5,6% raggiungendo i 565 milioni di euro. Contribuiscono in modo particolare l’abbigliamento (+4,3%), le calzature (+13,4%) e la pelletteria (+6,1%), mentre risultano in calo i prodotti tessili (-17,4%), che rappresentano però una quota più contenuta del settore. La Francia si conferma il principale mercato di destinazione per abbigliamento, pelletteria e calzature, assorbendo circa il 37% delle produzioni aretine del comparto.

Nel manifatturiero nel suo complesso si osserva una crescita del +12,6%, con buone performance anche per i prodotti chimici (+11,8%), l’agroalimentare (+12,1%) e l’agricoltura (+23,5%). Restano invece in territorio negativo alcuni comparti, tra cui apparecchiature elettriche, mobili, mezzi di trasporto e computer ed elettronica.

“Il quadro che emerge – commenta il segretario generale della Camera di Commercio Marco Randellini – conferma la forte specializzazione dell’export aretino e la sua sensibilità alle dinamiche dei mercati internazionali e delle materie prime. Accanto alla centralità dei metalli preziosi, la tenuta e la crescita della moda rappresentano un segnale incoraggiante per la tenuta del sistema produttivo provinciale”.

Nel complesso, i dati dei primi nove mesi del 2025 restituiscono l’immagine di un export aretino solido e competitivo, capace di sostenere la crescita regionale e di confermare il ruolo strategico della provincia nel panorama economico toscano.