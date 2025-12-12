6.5 C
Comune di Arezzo
venerdì, Dicembre 12, 2025
type here...
HomeCronacheAttualitàExport aretino oltre i 12 miliardi: cresce del 12,7% nei primi nove...

Export aretino oltre i 12 miliardi: cresce del 12,7% nei primi nove mesi del 2025, traino dai metalli preziosi

Crescita sostenuta dalle esportazioni nel terzo trimestre, Arezzo si conferma protagonista dell’export toscano nei primi nove mesi del 2025

Redazione
By Redazione

-

Le esportazioni della provincia di Arezzo chiudono i primi nove mesi del 2025 con un risultato di assoluto rilievo: oltre 12,3 miliardi di euro di valore complessivo, in crescita del +12,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Determinante il forte incremento registrato nel terzo trimestre dell’anno (+30,1%), che ha consolidato un bilancio ampiamente positivo.

Comunicato stampa: L’export aretino nei primi 9 mesi del 2025

Il dato complessivo è sostenuto soprattutto dall’andamento dei metalli preziosi, che tornano a rappresentare il comparto più importante dell’export aretino con una quota pari al 53% del totale. Nei primi nove mesi del 2025 il valore delle esportazioni del settore ha raggiunto i 6,55 miliardi di euro, quasi il doppio rispetto ai 3,45 miliardi dello stesso periodo del 2024 (+90%). Una dinamica che riflette anche l’andamento del prezzo dell’oro, cresciuto del 39,7% in dollari e del 31,3% in euro nel periodo gennaio-settembre.

“L’export della Toscana nei primi nove mesi del 2025, a fronte di una crescita nazionale del +3,6%, registra un +20,2% – sottolinea Massimo Guasconi, presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e di Unioncamere Toscana –. A questo risultato ha contribuito in maniera significativa la nostra provincia, che con una quota del 22,5% si colloca al secondo posto tra le province toscane, preceduta solo da Firenze. Nel complesso, le esportazioni delle imprese iscritte alla nostra Camera di Commercio rappresentano quasi un terzo dell’export regionale”.

Al netto della gioielleria e dei metalli preziosi, tuttavia, il quadro appare più cauto: depurando il dato complessivo da queste componenti, la variazione tendenziale rispetto al 2024 si attesta infatti intorno a -1%. In particolare, la gioielleria e oreficeria aretina risente ancora del rientro dai valori eccezionali del 2024, legati alla performance anomala del mercato turco. Il settore chiude i primi nove mesi del 2025 con un calo del -31,7%, passando da 5,32 a 3,64 miliardi di euro. Decisiva la contrazione delle esportazioni verso la Turchia (-52,7%, pari a circa 1,67 miliardi di euro in meno), mentre risultano in crescita mercati come Emirati Arabi Uniti (+10,7%) e Francia (+8%), a fronte di flessioni negli Stati Uniti (-16,1%) e a Hong Kong (-4,8%).

Accanto ai metalli preziosi, segnali positivi arrivano anche dal comparto moda, altro pilastro dell’export provinciale, che registra una crescita complessiva del +5,6% raggiungendo i 565 milioni di euro. Contribuiscono in modo particolare l’abbigliamento (+4,3%), le calzature (+13,4%) e la pelletteria (+6,1%), mentre risultano in calo i prodotti tessili (-17,4%), che rappresentano però una quota più contenuta del settore. La Francia si conferma il principale mercato di destinazione per abbigliamento, pelletteria e calzature, assorbendo circa il 37% delle produzioni aretine del comparto.

Nel manifatturiero nel suo complesso si osserva una crescita del +12,6%, con buone performance anche per i prodotti chimici (+11,8%), l’agroalimentare (+12,1%) e l’agricoltura (+23,5%). Restano invece in territorio negativo alcuni comparti, tra cui apparecchiature elettriche, mobili, mezzi di trasporto e computer ed elettronica.

“Il quadro che emerge – commenta il segretario generale della Camera di Commercio Marco Randellini – conferma la forte specializzazione dell’export aretino e la sua sensibilità alle dinamiche dei mercati internazionali e delle materie prime. Accanto alla centralità dei metalli preziosi, la tenuta e la crescita della moda rappresentano un segnale incoraggiante per la tenuta del sistema produttivo provinciale”.

Nel complesso, i dati dei primi nove mesi del 2025 restituiscono l’immagine di un export aretino solido e competitivo, capace di sostenere la crescita regionale e di confermare il ruolo strategico della provincia nel panorama economico toscano.

Articoli correlati:

Export aretino in crescita nel semestre (+4,5%), ma rallenta la gioielleria: -25% Arezzo, domenica l’esercitazione comunale di Protezione Civile “Prometheus 2025” Panno Casentino, Savelli rilancia da Prato ma la Regione richiama l’azienda: “ritiri i licenziamenti” A1, stop ai sorpassi dei tir tra Incisa e Chiusi: protesta degli autotrasportatori aretini Città del Natale, rafforzato il piano sicurezza: istituita cabina di regia per il monitoraggio in tempo reale App Atam Parking: nuove funzionalità e addio alla Arezzo Card Castiglion Fiorentino onora l’eroe neozelandese Jock McGruther: una serata di memoria e gratitudine Arezzo, presentato il primo bilancio del Garante dei diritti delle persone private della libertà

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Amom di Badia al Pino: a vuoto l’incontro in Regione
Articolo successivo
Presentato il calendario 2026 della Giostra del Saracino: dodici mesi raccontati dagli appassionati
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024