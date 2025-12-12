4.1 C
Comune di Arezzo
venerdì, Dicembre 12, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaDue incidenti nella giornata di ieri: feriti una donna ad Arezzo e...

Due incidenti nella giornata di ieri: feriti una donna ad Arezzo e un uomo sull’A1

Due interventi del 118 tra città e autostrada

Redazione
By Redazione

-

Giornata di interventi per il 118 ASL TSE quella di ieri, segnata da due distinti incidenti stradali nel territorio aretino e lungo l’autostrada A1.

Il primo episodio si è verificato alle 10.36 ad Arezzo, in via Teodosio, dove un’auto è rimasta coinvolta in un incidente. Sul posto sono intervenuti l’auto infermieristica di Arezzo, un mezzo Blsd della Misericordia di Arezzo, la polizia municipale e i vigili del fuoco. Una donna di 75 anni è stata soccorsa e trasportata in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo.

Il secondo intervento è avvenuto alle 23.11, lungo l’autostrada A1 in corsia nord al chilometro 349, per un incidente che ha coinvolto un furgone e un mezzo pesante. Sul luogo dell’accaduto sono giunti l’ambulanza infermierizzata della Croce Bianca di Monte San Savino, un mezzo Blsd della Misericordia di Arezzo, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Un uomo di 57 anni è stato trasportato in codice 3 all’ospedale di Careggi, a Firenze.

Articoli correlati:

Foiano della Chiana, incidente sulla Cassia: donna di 33 anni ferita Incidente sul raccordo Arezzo–Battifolle: una donna di 50 anni trasportata in ospedale Due incidenti in provincia: quattro feriti a Cortona e un uomo in codice 2 sulla A1 Tragico scontro tra auto e moto sulla SR71: muore soccorritore della Croce Rossa di Arezzo Incidente sulla E45 a Pieve Santo Stefano: tre feriti, uno trasportato in elisoccorso a Careggi Grave incidente sulla Marecchiese: 20enne in moto trasportato in codice rosso a Careggi Grave incidente sulla SP 9 Fiorentina a Faella: tre feriti, intervento dell’elisoccorso Incidente stradale a Bucine Levanella: 59enne trasportato in ospedale in codice 2

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
La famiglia nel bosco
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024