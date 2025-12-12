Due incidenti nella giornata di ieri: feriti una donna ad Arezzo e un uomo sull’A1

Giornata di interventi per il 118 ASL TSE quella di ieri, segnata da due distinti incidenti stradali nel territorio aretino e lungo l’autostrada A1.

Il primo episodio si è verificato alle 10.36 ad Arezzo, in via Teodosio, dove un’auto è rimasta coinvolta in un incidente. Sul posto sono intervenuti l’auto infermieristica di Arezzo, un mezzo Blsd della Misericordia di Arezzo, la polizia municipale e i vigili del fuoco. Una donna di 75 anni è stata soccorsa e trasportata in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo.

Il secondo intervento è avvenuto alle 23.11, lungo l’autostrada A1 in corsia nord al chilometro 349, per un incidente che ha coinvolto un furgone e un mezzo pesante. Sul luogo dell’accaduto sono giunti l’ambulanza infermierizzata della Croce Bianca di Monte San Savino, un mezzo Blsd della Misericordia di Arezzo, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Un uomo di 57 anni è stato trasportato in codice 3 all’ospedale di Careggi, a Firenze.