Tortaia o Romana? Le nutrie migrano… o qualcuno ha sbagliato il navigatore?

NUTRIE ALL’ATTACCO! Via Romana? Via Tortaia?

Comune si sbatte, Regione si sbadiglia.

E Arezzo litiga anche sui roditori col curriculum migratorio

Arezzo è di nuovo in ebollizione, e stavolta non per il traffico o le buche:

sono tornate loro, le nutrie più famose del Centro Italia, quelle che ormai andrebbero messe sul libro paga del Comune per quanto fanno discutere.

Tutto era esploso lo scorso ottobre: un gruppetto di volontari – stivali, guanti e più buon cuore che pazienza – s’era messo a salvare la famigliola di nutrie finita in un cantiere, in via Romana.

Da lì, il web si era subito diviso come all’ingresso dello stadio:

– i santi, che volevano adottarle una per una;

– gli eroi, che già proponevano una statua;

– e gli aspiranti dottor Mengele del rodito, pronti a spiegare “come si fa” con una perizia degna dei film dell’orrore.

Il Comune, sorprendentemente, ci mise una pezza: l’assessore Carlettini rispose subito, dicendo in sostanza:

“Dai, proviamo a non trasformarle in pellicce”

e chiamò la Regione per cercare una soluzione incruenta.

La Regione, invece, reagì come reagisce la Regione quando non c’ha voglia:

con la rapidità di una lumaca in ferie e l’empatia di un termosifone spento.

Una risposta fredda, distante, e un entusiasmo pari a zero.

I consiglieri Giorgetti e Menchetti oggi tornano all’attacco e lo dicono chiaro, senza neanche lucidare il vocabolario:

“Torniamo sul caso delle nutrie di via Tortaia (…sì, avete letto bene: via Tortaia, e ora ci torniamo…) per ribadire che il Comune ha risposto subito, mentre la Regione s’è mostrata indifferente come sempre.

L’assessore Carlettini si è mossa, ha capito la situazione e ha telefonato dove c’era da telefonare.

La Regione, invece? Zero collaborazione, zero empatia, solo distacco snob.

Ancora una volta, tocca ai cittadini arrangiarsi.”

Tradotto in lingua corrente:

“Il Comune s’è dato da fare, la Regione s’è lisciata i baffi e ha detto ‘Noi si guarda, voi fate’.”

SÌ MA… ROMANA O TORTAIA?

LE NUTRIE HANNO MIGRATO? HANNO UN DOPPIO FOSSO?

O QUALCUNO HA SBAGLIATO VIA?

E qui nasce la parte più spassosa dell’intera epopea:

le nutrie dove sono? In via Romana o in via Tortaia?

Perché i volontari le salvano in via Romana.

Le gabbie erano in via Romana.

Le foto? Via Romana.

E poi ZAC! nel comunicato sbuca fuori “via Tortaia”.

Quindi le possibilità sono tre:

Le nutrie hanno migrato.

Magari hanno caricato i piccoli sul carrellino della Coop e si sono trasferite. Hanno il doppio domicilio, come le aziende furbe: residenza in un fosso, domicilio fiscale nell’altro. Qualcuno ha sbagliato via, ma a quel punto è più divertente dare la colpa alle nutrie.

Intanto i cittadini, confusi, s’interrogano:

“E io la mela gliela porto a Romana o a Tortaia?”

Google Maps nel dubbio suggerisce:

“Percorso impossibile: nutria non localizzata.”

Arezzo continua a dividersi, litigare, filosofeggiare su queste benedette nutrie che – nel frattempo – se la ridono nel fosso e vivono meglio di tutti.

Comune sensibile.

Regione indifferente.

Provincia incerta.

Cittadini esasperati.

Nutrine tranquille.

E la domanda finale resta una sola:

“Ma non sarà che, in questa storia, le uniche davvero intelligenti… son proprio le nutrie?”