Oroscopo provocatorio e pungente dal 24 al 30 novembre 2025

“L’universo ha bisogno di un drink”

Il cosmo è stanco, il tempo è un concetto fragile e voi… siete voi.

Le stelle, dopo aver osservato l’umanità per millenni, hanno finalmente capito che il libero arbitrio era un errore di design.

Perciò si siedono al bancone dell’infinito, ordinarvi un destino annacquato e sperano che almeno questa settimana non creiate troppi paradossi emotivi.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

La tua energia è potente, ma diretta nella direzione sbagliata: come un missile lanciato contro un muro che hai costruito tu stesso.

Verità esistenziale: l’universo non ti ferma. Ti lascia correre per vedere come finisce.

Motto: “Non so dove vado, ma vado forte.”

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Ti aggrappi alle cose come se fossero eterne. Spoiler del cosmo: non lo è nemmeno l’universo, figurati il tuo comfort food.

Verità esistenziale: quella stabilità che cerchi è un’illusione, come l’equilibrio emotivo dopo le 23.

Motto: “Mi basta stare fermo. Il resto crolla da solo.”

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Sei un caos quantistico ambulante: esisti in più stati contemporaneamente, e nessuno è davvero soddisfacente.

Verità esistenziale: la tua contraddizione interiore è l’unica cosa costante nella tua vita.

Motto: “Io non mi capisco, figuriamoci gli altri.”

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

La nostalgia ti opprime più della gravità. Vivi nel passato, ma anche lì non ti trovavi benissimo.

Verità esistenziale: l’universo ti vuole bene, ma non abbastanza da bloccare le tue ricadute emotive.

Motto: “Piango, quindi esisto.”

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Cerchi un senso alla vita mentre aspetti qualcuno che ti ammiri.

Purtroppo il senso è assente e il pubblico in ritardo.

Verità esistenziale: il cosmo non ti applaude perché ha le mani occupate a tenere insieme la materia oscura.

Motto: “Se non brillano loro, lo faccio io per tutti.”

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Scruti la vita come se potessi sistemarla con una to-do list. Il problema? La vita non legge i tuoi appunti.

Verità esistenziale: l’ordine è un miraggio, tu ci sbatti contro ogni settimana.

Motto: “Non è perfetto, quindi è un fallimento. E va bene così.”

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Cerchi equilibrio in un universo nato da un’esplosione.

Capisci anche tu che parti svantaggiato.

Verità esistenziale: l’indecisione non è un difetto: è un modo elegante per rimandare la catastrofe.

Motto: “Forse. Probabilmente. Boh.”

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Vuoi profondità, ma scavi così tanto che trovi solo lava emotiva.

Le stelle osservano, versano un altro bicchiere e sospirano.

Verità esistenziale: non sei intenso: sei geologicamente instabile.

Motto: “Io non complico le cose. Sono già così.”

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Vuoi scappare verso nuovi orizzonti, ma la tua ansia ha il passo lungo quanto il tuo entusiasmo.

Verità esistenziale: ovunque tu vada, ti seguirai. Ed è un problema.

Motto: “Parto domani.” Da tre mesi.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Ti affidi al lavoro come alla religione.

Peccato che il cosmo non riconosca straordinari spirituali.

Verità esistenziale: l’ordine del mondo non dipende da te. Nemmeno l’ordine del tuo salotto.

Motto: “Piangerò quando avrò tempo.”

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Hai idee così avanti che il presente ti sembra un fastidio temporaneo.

Il problema è che per vivere… serve il presente.

Verità esistenziale: cambi il mondo più nella tua testa che fuori. Ed è un luogo bellissimo ma inadatto ai mortali.

Motto: “Io non sono strano. Sono in beta.”

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Credi nei sogni, nelle emozioni, nelle coincidenze.

E va bene, finché non ti accorgi che a volte è solo disidratazione emotiva.

Verità esistenziale: l’universo ti manda segnali. Tu li interpreti tutti male.

Motto: “La realtà è sopravvalutata.”

“Il cosmo vi guarda, sbuffa e ordina un altro giro”

Questa settimana le stelle non vogliono darvi risposte: vogliono farvi capire che il senso della vita non è obbligatorio.

A volte si sopravvive, si inciampa, si ride per non piangere… e l’universo continua a espandersi in modo indifferente ma pittoresco.

Prendete la vostra insignificanza cosmica come un invito alla leggerezza, non alla disperazione.

O almeno bevete qualcosa con stile.