4.9 C
Comune di Arezzo
domenica, Novembre 23, 2025
type here...
HomeIn primo pianoArezzo da impazzire: vetta blindata e Ascoli zittito!

Arezzo da impazzire: vetta blindata e Ascoli zittito!

Vittoria da capolavoro e classifica che sorride all’Arezzo

Cesare Fracassi
By Cesare Fracassi

-

Ascoli 0 E L’Arezzo a +3 sulla seconda e a +7 sullo stesso Ascoli

Preparata, studiata e realizzata in una giornata incorniciata dalle montagne innevate e da un sole primaverile. Uno stantuffo incontenibile tra Varela e Tavernelli sulla destra ha subito messo in soggezione l’Ascoli; a sinistra un Pattarello leggermente più arretrato, e davanti c’era pure Cianci a far da torre. Sapevo che ci avrebbe stupito con qualche novità: Varela dall’inizio e, sulla fascia sinistra, la scelta di schierare Righetti e Tito insieme, per contenere un eventuale ritorno degli avversari, domati — per non dire dominati — da uno staff di strateghi e dalla voglia di giocarsela da parte di mister Bucchi e degli stessi giocatori, che hanno eseguito ogni disegno alla perfezione.
E ora i voti:

Venturi 6,5 – Una sola sbavatura di piede e subito dopo una parata salva-porta. Poi sicurezza pura, che dà fiducia a tutta la difesa.

De Col 6,5 – Cresce sempre di più: dalla sua parte non si passa.

Gilli 6,5 – Una tigre per gli avversari, si fa sentire!

Chiosa 7 – Super coordinatore, con calma e classe.

Gigli 6,5 – Entra e infoltisce le coperture degli spazi.

Righetti 7 – È ovunque. Parte da lui, insieme a Varela, l’azione del primo gol. Bucchi lo ha fatto crescere molto.

Guccione 7 – La prima botta la prende sempre lui: sanno che è lui il gambo del “calice”. Bene finché non è stremato.

Chierico 7 – Parte sempre in sordina, poi alla distanza meriterebbe platee superiori. Di classe il suo gol.

Pattarello 7 – Resta un po’ indietro, ma la sua zampata di prima è come la freccia di Paride sul tallone di Achille.

Cianci 6,5 – Lotta come gli altri, senza mollare un centimetro.

Tavernelli 7 – Esterno, mediano, difensore: come sempre un leone.

Varela 7 – Chiavistello che apre le difese avversarie. Si alterna dietro con Righetti.

Ravasio 7 – Suo il pallone con il contagiri per il secondo gol di Chierico. Entra e sembra che la schiena sia finalmente a posto.

Tito 6,5 – Entra negli ultimi 20 minuti e si mette subito a far gioco.

Mawuli 7 – La maschera non si nota, e lui ci dà pure di testa: un eroe d’altri tempi.

Bucchi 8 – Ci ha regalato le novità di una formazione che voleva giocarsela e ha vinto. E mi ha anche accontentato facendo giocare Tito e Righetti sulla stessa fascia.

Io 6,5 – Pensavo, speravo… ma non mi aspettavo una partita così bella!

Foto: S.S. Arezzo

Articoli correlati:

Un elogio al Presidente: passione, impegno e visione per l’Arezzo Calcio Arezzo a punteggio pieno: entusiasmo e riflessioni dopo la quarta vittoria La SBA lotta ma Lucca passa al Palasport Estra (69-84) Dopo Rimini, arriva il Gubbio con l’alito delle olive ascolane sul collo! ACF Arezzo, sfuma la vittoria nel finale: a Brescia è 2-2 Tamburini e Corazzi firmano il successo: l’ACF Arezzo ritrova la vittoria contro il Venezia Arezzo, vittoria da grande squadra: ad Ascoli conferma di una capolista matura Discobolo 2025: ad Arezzo premi allo sport che educa e unisce

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
“Il Calco della Vita”: l’autobiografia di Mauro Bartoli tra memoria, resilienza e passione per il mare
Cesare Fracassi
Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024