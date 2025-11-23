4.9 C
Comune di Arezzo
domenica, Novembre 23, 2025
“Il Calco della Vita”: l’autobiografia di Mauro Bartoli tra memoria, resilienza e passione per il mare

Un viaggio autentico tra radici, sfide e rinascita

Gino Perticai
Esce su Amazon Il Calco della Vita, l’autobiografia di Mauro Bartoli, imprenditore aretino che ricostruisce, con stile diretto e narrativo, le tappe principali della propria storia personale e professionale. Il volume ripercorre le origini dell’autore a Frassineto (Arezzo), l’infanzia, le prime passioni e gli anni del servizio negli Alpini, per poi concentrarsi sulla costruzione del suo percorso lavorativo e sull’apertura dell’Agenzia Sprint, realtà oggi conosciuta nel settore delle pratiche auto.

Il libro dedica ampio spazio agli eventi più significativi della vita di Bartoli, compresi gli anni segnati dalla pandemia. L’autore racconta senza retorica l’impatto del Covid-19 sulla sua salute e sulla sua quotidianità, descrivendo le difficoltà fisiche e psicologiche affrontate durante quel periodo. Centrale, nella fase di recupero, il ruolo della famiglia e di una passione coltivata nel tempo: la pesca sportiva, attività che l’autore identifica come uno degli elementi chiave del suo ritorno alla normalità.

Il Calco della Vita propone un racconto che intreccia memoria privata e testimonianza pubblica, offrendo uno spaccato di vita che tocca temi universali: la crescita, il lavoro, la malattia, la resilienza. Un’opera che mira a parlare non solo a chi conosce l’autore, ma a chiunque cerchi una storia capace di restituire, con semplicità e autenticità, il senso di un percorso umano complesso.

Il libro è attualmente disponibile in formato cartaceo su Amazon

