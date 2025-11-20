10 C
Scuola Basket Arezzo al comando nei campionati regionali Under17 e Under15

Scuola Basket Arezzo al comando nei campionati regionali Under17 e Under15

Avvio di stagione impeccabile per i gruppi Rosini: le squadre di Maccanti e Chimenti guidano i rispettivi gironi senza sconfitte

La Scuola Basket Arezzo brilla nei campionati giovanili regionali conquistando la vetta con due formazioni: l’Under17 Rosini e l’Under15 Rosini. Entrambe le squadre hanno iniziato il torneo con un percorso netto che le ha portate a vincere tutte le gare disputate e a posizionarsi al primo posto dei loro gironi, confermando solidità tecnica, crescita costante e un progetto sportivo che continua a dare risultati.

L’Under17 Rosini, allenata da Erik Maccanti, sta vivendo una stagione oltre le aspettative. Il gruppo, composto da diciassette atleti classe 2009 e 2010, è stato assemblato a inizio anno con ragazzi arrivati da percorsi diversi. Il primo obiettivo del coach è stato costruire un’identità comune, amalgamare competenze e caratteri differenti e trasmettere entusiasmo ed equilibrio. La risposta è arrivata subito sul campo: nella gara d’esordio contro il Basket San Casciano, la Sba ha rimontato nove punti di svantaggio imponendosi 72-67, una vittoria che ha dato fiducia per proseguire una striscia di successi che vale oggi il primato. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 22 novembre alle 18.45 sul parquet della Pallacanestro Maginot Siena, dove i giovani amaranto cercheranno il quinto risultato utile consecutivo.

Molto positiva anche la partenza dell’Under15 Rosini, guidata da Jonata Chimenti. La squadra, composta da sedici atleti nati nel 2011, sta affrontando la prima fase del campionato con avversarie delle province di Arezzo e Firenze, ottenendo tre vittorie consecutive che valgono la vetta insieme al DLF Firenze Basket. L’incontro diretto è in programma domenica 30 novembre per l’ultima giornata del girone di andata. Chimenti sottolinea l’obiettivo principale della stagione: «La priorità rimane la crescita dei giocatori, che devono costruire basi solide per affrontare in futuro campionati di livello superiore».

La doppia leadership conferma il buon lavoro svolto nei quattro allenamenti settimanali al palasport “Estra” Mario d’Agata e dà slancio alle ambizioni della Scuola Basket Arezzo, determinata a restare protagonista nella corsa alla seconda fase dei campionati regionali.

