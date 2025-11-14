 AgrieTour: ad Arezzo Fiere tre giorni dedicati all’agriturismo e all’innovazione digitale

Arezzo torna capitale dell’agriturismo italiano con la 23ª edizione di AgrieTour, il Salone nazionale dell’agriturismo e dell’agricoltura multifunzionale, in programma ad Arezzo Fiere e Congressi fino a domenica 16 novembre.

Il filo conduttore dell’edizione 2025 sarà “Agri@Innovation – Intelligenza Artificiale e Innovazione Rurale Reale”, un percorso che mette al centro il rapporto tra tradizione rurale e futuro digitale. AgrieTour si conferma così un punto di riferimento per gli operatori del settore, chiamati a confrontarsi su strumenti concreti, soluzioni intelligenti e nuove tecnologie capaci di migliorare la gestione quotidiana delle aziende agricole e delle strutture ricettive.

Tra gli elementi distintivi dell’evento torna l’Experience B2B Workshop, la borsa dell’agriturismo, unica in Italia: un grande marketplace professionale che mette in contatto strutture ricettive, fornitori di esperienze rurali e buyer nazionali e internazionali.

L’edizione 2025 proporrà inoltre tre grandi arene tematiche — Tech, Experience e Agri@Intelligence — dedicate alla gestione dei dati, alla sensoristica evoluta, alle pratiche rigenerative e all’uso dell’IA per ottimizzare servizi e personalizzare l’esperienza del turista rurale.

Un comparto in forte crescita

Secondo l’Osservatorio AgrieTour, il settore si conferma fra i più dinamici del turismo italiano:

26.000 imprese agrituristiche attive ,

, 1,6 miliardi di euro di fatturato 2024 , con previsione di avvicinarsi ai 2 miliardi nel 2025 ,

, con previsione di avvicinarsi ai , 5,1 milioni di arrivi stimati per il prossimo anno, trainati dal turismo internazionale.

La Toscana guida la classifica con 5.800 strutture, mentre cresce l’offerta di servizi come degustazioni, attività didattiche, sport, esperienze rurali e turismo lento.

In contemporanea torna “Passioni in Fiera”

Accanto ad AgrieTour, dal 15 al 16 novembre si svolgerà anche l’edizione autunnale di Passioni in Fiera, il grande evento dedicato a famiglie, hobbistica, artigianato e vita all’aria aperta.

«Un doppio evento che unisce natura, innovazione e creatività» conclude Vannetti.

Arezzo è pronta ad accogliere operatori, professionisti e famiglie per tre giorni dedicati al futuro dell’agriturismo italiano.