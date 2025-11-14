13.2 C
L’aretina Elisa Stocchi scelta come tedofora dei Giochi Olimpici Invernali 2026

L’aretina, manager in Sintra e presidente della Ginnastica Falciai, porterà la fiamma olimpica nella staffetta verso Milano-Cortina 2026

Redazione
La manager di Sintra e presidente della Ginnastica Falciai parteciperà alla staffetta della fiamma olimpica

Ci sarà anche un’aretina tra i tedofori che accompagneranno la fiamma dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Elisa Stocchi, business unit manager di Sintra e presidente della Ginnastica Falciai, è stata infatti selezionata per prendere parte al viaggio simbolico che porterà il fuoco olimpico attraverso l’intera penisola fino alla cerimonia inaugurale, in programma venerdì 6 febbraio allo stadio “Meazza”.

La staffetta partirà giovedì 4 dicembre da Roma e, nei sessantatré giorni successivi, attraverserà tutte le centodieci province italiane coinvolgendo atleti, atlete e appassionati di sport chiamati a custodire e trasportare il simbolo per eccellenza delle Olimpiadi. «Essere tedoforo è un onore – commenta Stocchi. – La fiamma rappresenta unione, pace e valori condivisi tra culture e generazioni, ma anche dedizione, passione e determinazione».

Il legame di Stocchi con lo sport è radicato nella ginnastica, disciplina in cui è cresciuta prima come atleta, poi come allenatrice, fino all’attuale ruolo di presidente della Ginnastica Falciai. Da sempre impegnata nella promozione dello sport come strumento di crescita personale e sociale, Stocchi affianca questa attività alla carriera professionale in Sintra, dove guida l’unità B2C dell’azienda, punto di riferimento in Italia e all’estero per la trasformazione digitale di imprese e brand. Un ruolo che richiede visione strategica, coordinamento di team multidisciplinari e valorizzazione delle risorse umane, valori pienamente in linea con lo spirito olimpico.

«La fiamma olimpica attraverserà tutta l’Italia – aggiunge – e saremo ambasciatori non solo dello sport, ma anche delle bellezze e delle eccellenze del nostro Paese. Partecipare a questa grande staffetta significa contribuire a un momento storico, portando con sé un messaggio di speranza, inclusione e autentico spirito olimpico».

