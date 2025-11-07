11 C
Comune di Arezzo
venerdì, Novembre 7, 2025
type here...
HomeCronacheAttualitàPanno del Casentino, la Regione chiede lo stop ai licenziamenti: “Arrivano nuovi...
Panno del Casentino

Panno del Casentino, la Regione chiede lo stop ai licenziamenti: “Arrivano nuovi investitori”

Tavolo in presidenza: proposta la cassa integrazione straordinaria per salvare produzione e posti di lavoro

Redazione
By Redazione

-

Si apre uno spiraglio per il futuro della Manifattura del Casentino. Questa mattina, nella sede della presidenza della Regione Toscana, si è svolto un tavolo dedicato alla storica azienda produttrice del panno del Casentino, alla presenza della Direzione competitività territoriale, Unità di crisi e Arti, dei rappresentanti aziendali, delle sigle sindacali Filctem Cgil e Cgil provinciale e dei rappresentanti istituzionali del territorio: il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli e la vicesindaca di Pratovecchio Stia Valentina Cenni.

Nel corso dell’incontro, Regione e Comune hanno segnalato l’interesse da parte di potenziali nuovi investitori. I sindacati hanno chiesto il ritiro dei licenziamenti e la salvaguardia dei lavoratori.

La Regione ha quindi proposto di sostituire i licenziamenti con una cassa integrazione straordinaria della durata di 12 mesi, prorogabile in caso di necessità. Il periodo consentirebbe di favorire la transizione occupazionale e sondare l’interesse per la ripresa della produzione del panno, mantenendo la filiera radicata nel Casentino. Durante il tavolo è stata inoltre avanzata la possibilità di valorizzare il panno come “marchio storico” o marchio territoriale.

L’azienda si è riservata di effettuare le verifiche tecniche prima di fornire una risposta, attesa lunedì. Il tavolo è stato aggiornato a venerdì 14 novembre.

Articoli correlati:

Cantiere di via Fiorentina: nasce un tavolo permanente con le categorie economiche Affido Culturale ad Arezzo: più bambini e famiglie coinvolti nella terza edizione Quando la passione diventa dono: torna la Settimana della Donazione di Sangue con i Quartieri di Arezzo ERP ad Arezzo: completati i lavori PNRR in via Montale e via alla sostituzione di 126 caldaie obsolete Cortona, completati i lavori di riqualificazione energetica e urbana negli alloggi ERP di Camucia Arezzo in prima linea nella sperimentazione dello psicologo di base: il servizio si estende a venti presidi toscani Arezzo, via alle richieste per l’uso di palestre e campi sportivi comunali: una struttura in più e nuovi spazi riservati Arezzo 2025: export in volata, gioielleria in frenata e scenari ancora incerti

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Transizione 5.0, fondi esauriti: l’allarme di Confartigianato Arezzo “Penalizzate le imprese che investono”
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024