Under 15 da urlo: quarta vittoria consecutiva per l'ACF Arezzo. Stop per Under 17 e Scuola Calcio

Under 15 da urlo: quarta vittoria consecutiva per l’ACF Arezzo. Stop per Under 17 e Scuola Calcio

Le giovani amaranto di mister Gabriele restano in vetta al campionato grazie al successo in rimonta sull’Aglianese. Giornata amara invece per Under 17, Under 12 e Under 10

Redazione
Redazione

-

Fine settimana tra luci e ombre per il settore giovanile femminile dell’ACF Arezzo, impegnato in una nuova giornata di campionato.
A sorridere è soprattutto l’Under 15, che centra la quarta vittoria consecutiva e continua la sua corsa in vetta alla classifica, mentre arrivano sconfitte per l’Under 17 e le formazioni della Scuola Calcio.

Nella categoria Under 17, le ragazze di Michele Spataro hanno affrontato una trasferta complicata a San Giovanni Valdarno contro la Sangiovannese. Le amaranto non riescono a ripetere il successo della scorsa settimana e cedono per 4-1, con la rete di Meniconi su calcio di rigore a rendere meno amaro il punteggio. Il prossimo impegno vedrà l’Arezzo tornare in campo al “Comunale” contro l’Aquila Montevarchi.

Sorrisi invece per l’Under 15 di mister Carmelo Gabriele, che supera in rimonta l’Aglianese per 2-1. Dopo l’autorete iniziale che ha portato avanti le padrone di casa, le amaranto reagiscono con carattere e ribaltano il risultato grazie ai gol di Lalli e Cannone.
Con questo successo, l’Arezzo conferma il suo stato di forma straordinario, restando in testa alla classifica con 12 punti, a pari merito con il Rinascita Doccia, e consolidando numeri da record: miglior attacco (28 gol segnati) e miglior difesa (solo 2 reti subite).

Battuta d’arresto invece per la formazione Under 12, sconfitta 4-0 dal Bibbiena maschile nonostante una prova di impegno e generosità. Buone prestazioni per Mema, Cenci e D’Agapito, che si sono distinte nelle varie frazioni di gioco.

Sfida impegnativa anche per le più piccole dell’Under 10, che hanno affrontato l’Olmoponte maschile. Le ospiti si sono imposte in tutte e quattro le frazioni, conquistando la vittoria finale.

Un weekend quindi con qualche difficoltà, ma che conferma la crescita costante del movimento giovanile amaranto e l’entusiasmo che anima tutte le squadre del settore femminile dell’ACF Arezzo.

