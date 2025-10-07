Arrestato a Napoli il rapinatore seriale di Arezzo e Siena: blitz della Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha arrestato a Napoli un 35enne napoletano, ritenuto responsabile di una lunga serie di furti e rapine commessi negli ultimi mesi tra Arezzo e Siena. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità Giudiziaria del Tribunale di Siena.

L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Arezzo, che, dopo la firma del provvedimento, si sono messi immediatamente sulle tracce del sospettato. Le prime ricerche sul territorio non avevano dato esito positivo, poiché il 35enne risultava irreperibile. Tuttavia, grazie a mirati accertamenti investigativi e incroci di dati nelle banche delle Forze di Polizia, gli inquirenti sono riusciti a localizzarlo con precisione in Campania, a Casalnuovo di Napoli, presso l’abitazione di un familiare.

Coordinandosi con la Squadra Mobile di Napoli, gli agenti aretini hanno fatto irruzione nell’abitazione, dove il ricercato è stato bloccato e tratto in arresto. Dopo le formalità di rito in Questura, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Napoli.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 35enne si sarebbe reso autore di numerosi colpi tra Arezzo e Siena, agendo soprattutto nei quartieri di Pescaiola e Saione. Tra gli episodi contestati figura anche il furto ai danni dell’albergo “Pier della Francesca” in via Romana, avvenuto nella notte del 15 agosto 2025.

L’arresto rappresenta la conclusione di una complessa attività investigativa che ha permesso di assicurare alla giustizia un soggetto ritenuto particolarmente attivo e pericoloso.