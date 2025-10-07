14.8 C
Comune di Arezzo
martedì, Ottobre 7, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaArrestato a Napoli il rapinatore seriale di Arezzo e Siena: blitz della...

Arrestato a Napoli il rapinatore seriale di Arezzo e Siena: blitz della Polizia di Stato

Il 35enne napoletano era ricercato per numerosi furti e rapine commessi in Toscana. Individuato a Casalnuovo e catturato dagli agenti delle Squadre Mobili di Arezzo e Napoli

Redazione
By Redazione

-

La Polizia di Stato ha arrestato a Napoli un 35enne napoletano, ritenuto responsabile di una lunga serie di furti e rapine commessi negli ultimi mesi tra Arezzo e Siena. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità Giudiziaria del Tribunale di Siena.

L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Arezzo, che, dopo la firma del provvedimento, si sono messi immediatamente sulle tracce del sospettato. Le prime ricerche sul territorio non avevano dato esito positivo, poiché il 35enne risultava irreperibile. Tuttavia, grazie a mirati accertamenti investigativi e incroci di dati nelle banche delle Forze di Polizia, gli inquirenti sono riusciti a localizzarlo con precisione in Campania, a Casalnuovo di Napoli, presso l’abitazione di un familiare.

Coordinandosi con la Squadra Mobile di Napoli, gli agenti aretini hanno fatto irruzione nell’abitazione, dove il ricercato è stato bloccato e tratto in arresto. Dopo le formalità di rito in Questura, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Napoli.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 35enne si sarebbe reso autore di numerosi colpi tra Arezzo e Siena, agendo soprattutto nei quartieri di Pescaiola e Saione. Tra gli episodi contestati figura anche il furto ai danni dell’albergo “Pier della Francesca” in via Romana, avvenuto nella notte del 15 agosto 2025.

L’arresto rappresenta la conclusione di una complessa attività investigativa che ha permesso di assicurare alla giustizia un soggetto ritenuto particolarmente attivo e pericoloso.

Articoli correlati:

Arrestato ad Arezzo un 35enne per detenzione di cocaina ai fini di spaccio: scoperto doppio nascondiglio tra auto e casa Controlli straordinari della Polizia di Stato ad Arezzo: foglio di via per due sudamericani, espulso straniero molesto Arrestata badante per resistenza a pubblico ufficiale. La Polizia di Stato esegue anche tre ordini di carcerazione Arezzo al centro della maxi operazione della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile Cavallo cade in un fossato a Montecchio: salvato dai Vigili del Fuoco di Cortona Truffa del corriere sulla E45: sequestrata merce per 230mila euro Treno soppresso per un guasto: pendolari si organizzano in auto per raggiungere Arezzo Arezzo, autista aggredito al Terminal Bus: fermato l’assalitore

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Due titoli toscani e sei pass per le finali nazionali: trionfo dell’AKA Arezzo agli Esordienti
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024