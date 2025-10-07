14.8 C
Comune di Arezzo
martedì, Ottobre 7, 2025
Open Day della Sala Operativa Provinciale Integrata: porte aperte alla cittadinanza per conoscere la Protezione Civile

Il 9 ottobre, nell’ambito della “Settimana nazionale della Protezione Civile”, la Prefettura e la Provincia di Arezzo organizzano una giornata di visite e dimostrazioni al Centro Affari

In occasione della “Settimana nazionale della Protezione Civile”, promossa dal Dipartimento nazionale, la Prefettura di Arezzo, in collaborazione con la Provincia, organizza per giovedì 9 ottobre 2025 un Open Day della Sala Operativa Provinciale Integrata, situata presso il Centro Affari di Via Spallanzani n. 23.
L’iniziativa si svolgerà dalle ore 9.00 alle 18.00 e rappresenterà un’importante occasione per far conoscere da vicino alla popolazione il funzionamento del sistema provinciale di protezione civile e le attività che vengono svolte in caso di emergenza.

L’evento è aperto alla cittadinanza e alle scuole: studenti e visitatori potranno scoprire gli strumenti tecnologici utilizzati nella pianificazione, nel monitoraggio e nella gestione delle emergenze, nonché le metodologie di previsione meteo e idrologica. Durante le visite, sarà possibile assistere alle dimostrazioni delle varie componenti del sistema di protezione civile al lavoro e osservare i modelli previsionali meteo proiettati su schermi dedicati, insieme all’applicativo regionale di monitoraggio in tempo reale degli eventi.

Il personale della Sala Operativa, affiancato dai volontari di protezione civile, illustrerà inoltre ai partecipanti le buone pratiche di prevenzione e autoprotezione, per accrescere la consapevolezza dei cittadini e promuovere comportamenti responsabili in situazioni di rischio.

La Sala Operativa Provinciale Integrata rappresenta il cuore del sistema di emergenza: è il punto in cui confluiscono, vengono verificate e diffuse tutte le informazioni necessarie alla gestione degli eventi critici. Da qui vengono coordinate le attività e allertate le strutture operative che intervengono sul territorio.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa all’iniziativa del 9 ottobre, per scoprire da vicino il lavoro quotidiano di chi opera per la sicurezza e la tutela del territorio.

