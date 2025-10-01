14.3 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Ottobre 1, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaCasentino, caso di tubercolosi in una scuola dell’infanzia: “Contagiosità bassa, nessun rischio...

Casentino, caso di tubercolosi in una scuola dell’infanzia: “Contagiosità bassa, nessun rischio per la comunità”

La Asl Toscana sud est rassicura: attivati subito i protocolli di prevenzione, nessuna modifica alle attività scolastiche

Redazione
By Redazione

-

Un caso di tubercolosi è stato segnalato in una scuola dell’infanzia del Casentino. La Asl Toscana sud est ha subito attivato i protocolli di sorveglianza e prevenzione, precisando che la malattia ha una contagiosità molto bassa e che non ci sono rischi per la comunità scolastica.

La trasmissione avviene solo con contatti stretti e prolungati in ambienti chiusi. Nessun pericolo, quindi, da semplici interazioni all’aperto o dall’uso di oggetti condivisi.

Per precauzione, il Dipartimento di Prevenzione sta contattando i cosiddetti “contatti stretti”, che saranno sottoposti al test di Mantoux. L’esame, rapido e poco invasivo, serve a verificare un’eventuale esposizione al batterio. In caso di positività, verranno effettuati ulteriori controlli. Una profilassi potrà essere proposta ai bambini sotto i 5 anni, considerati più vulnerabili.

Non sono previste restrizioni alle attività scolastiche. La Asl ribadisce che la situazione è sotto controllo e che tutte le misure sono adottate a tutela di bambini, famiglie e collettività.

Articoli correlati:

Incendio a Civitella in Valdichiana: la squadra AIB del Casentino interviene con bonifica e fascia di sicurezza Primo caso locale di West Nile Virus in Toscana: paziente di Cortona in buone condizioni West Nile Virus, casi in aumento in Valdichiana: sorveglianza costante della Asl Toscana sud est Arezzo: misure di prevenzione della Polizia di Stato, 4 DACUR a minorenni, 3 fogli di via e ammonimenti per violenza domestica Maternità senza rete. Quando una madre cade, chi la raccoglie? Incidente nella notte a Terranuova Bracciolini: due giovani donne ferite in moto Maltempo in Toscana: allerta arancione e danni nel Casentino, fulmine colpisce il campanile di Poppi Badicorte, ore d’ansia per la scomparsa di Berto: ritrovato sano e salvo l’anziano

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Pupo torna a Mosca: “Un concerto per celebrare l’amore tra Italia e Russia”
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024