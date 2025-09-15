26.2 C
Comune di Arezzo
lunedì, Settembre 15, 2025
Open day di basket femminile con la Scuola Basket Arezzo: il 20 settembre una giornata per aspiranti cestiste

Una giornata di sport e divertimento per promuovere la pallacanestro femminile in città

La Scuola Basket Arezzo apre le porte alla pallacanestro femminile con un evento speciale in programma sabato 20 settembre al palasport Estra “Mario d’Agata”. A partire dalle 16.00, bambine e ragazze dai sei ai dodici anni potranno vivere l’emozione dei primi tiri a canestro e avvicinarsi a uno sport che in città sta conoscendo una crescita costante.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire lo sviluppo del movimento femminile, che già oggi conta oltre settanta tesserate e quattro squadre, arricchito dal recente successo nella Coppa Toscana Under13. La giornata sarà caratterizzata da giochi, percorsi, esercizi e mini-partite, in un clima di divertimento e socializzazione che punta a stimolare capacità motorie e coordinative senza spirito agonistico.

Le partecipanti avranno anche l’occasione di condividere il campo con le giovani atlete della Sba e di conoscere lo staff tecnico guidato da Roberta Bindi, con il supporto di Jonata Chimenti, Michele Roggi e Stefano Biancucci. L’appuntamento coinciderà inoltre con la presentazione ufficiale delle squadre femminili per la stagione 2025-2026: dai gruppi del minibasket Nova Verta fino alle formazioni Esordienti, Under14, Under15 e Under17.

Per prendere parte all’open day è richiesto il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva: non agonistica per le nate tra il 2015 e il 2021, agonistica per le nate nel 2014. Informazioni e dettagli sono disponibili sul sito www.sba-arezzo.it
o contattando la segreteria al numero 0575/299.719 oppure al 388/78.28.714.

