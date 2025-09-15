Open day di basket femminile con la Scuola Basket Arezzo: il 20 settembre una giornata per aspiranti cestiste

La Scuola Basket Arezzo apre le porte alla pallacanestro femminile con un evento speciale in programma sabato 20 settembre al palasport Estra “Mario d’Agata”. A partire dalle 16.00, bambine e ragazze dai sei ai dodici anni potranno vivere l’emozione dei primi tiri a canestro e avvicinarsi a uno sport che in città sta conoscendo una crescita costante.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire lo sviluppo del movimento femminile, che già oggi conta oltre settanta tesserate e quattro squadre, arricchito dal recente successo nella Coppa Toscana Under13. La giornata sarà caratterizzata da giochi, percorsi, esercizi e mini-partite, in un clima di divertimento e socializzazione che punta a stimolare capacità motorie e coordinative senza spirito agonistico.

Le partecipanti avranno anche l’occasione di condividere il campo con le giovani atlete della Sba e di conoscere lo staff tecnico guidato da Roberta Bindi, con il supporto di Jonata Chimenti, Michele Roggi e Stefano Biancucci. L’appuntamento coinciderà inoltre con la presentazione ufficiale delle squadre femminili per la stagione 2025-2026: dai gruppi del minibasket Nova Verta fino alle formazioni Esordienti, Under14, Under15 e Under17.

Per prendere parte all’open day è richiesto il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva: non agonistica per le nate tra il 2015 e il 2021, agonistica per le nate nel 2014. Informazioni e dettagli sono disponibili sul sito www.sba-arezzo.it

o contattando la segreteria al numero 0575/299.719 oppure al 388/78.28.714.