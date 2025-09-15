26.2 C
Comune di Arezzo
lunedì, Settembre 15, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaMinorenne investito in monopattino ad Arezzo: grave in ospedale

Minorenne investito in monopattino ad Arezzo: grave in ospedale

Incidente a mezzogiorno nel parcheggio Eden, un giovane in monopattino trasportato in ospedale in gravi condizioni

Redazione
By Redazione

-

Un minorenne è stato investito mentre era in monopattino ad Arezzo, riportando ferite gravi. L’incidente è avvenuto oggi, 15 settembre, intorno all’ora di pranzo, nella zona del parcheggio Eden. La dinamica è al vaglio della polizia municipale locale.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118 della Asl Toscana Sud Est, con auto infermierizzata e ambulanza BLSD della Croce Bianca di Arezzo. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Donato di Arezzo.

Secondo quanto riferito, l’allarme al 118 è stato attivato alle 12:34. Oltre ai soccorsi sanitari, sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale per i rilievi e la gestione della viabilità.

Articoli correlati:

Incidente sulla SS73 ad Arezzo: 49enne trasferito alle Scotte in codice 3 Incidente in via Anconetana: 50enne in codice rosso trasferito a Careggi Arezzo, incidente in via Anconetana: morto il 50enne Emanuele Di Rocco Incendio in garage, coppia di anziani mette in salvo la propria vita: abitazione inagibile Emma di 9 anni salva la nonna con il 112: il secondo caso in un mese grazie al progetto “Asso” Due interventi di soccorso in zone impervie: uomini feriti a Capo d’Arno e Mignano Notte di incidenti tra Valdarno e A1: nove feriti trasportati in ospedale Grave incidente ad Arezzo: scontro tra furgone portavalori e auto all’incrocio del Gavardello

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Open day di basket femminile con la Scuola Basket Arezzo: il 20 settembre una giornata per aspiranti cestiste
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024