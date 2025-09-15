Incidenti e soccorsi in provincia: una vittima sul Pratomagno, tre feriti e un disperso ritrovato

Pomeriggio e serata di intenso lavoro per i soccorritori della ASL TSE, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, impegnati su più fronti tra incidenti stradali e ricerche di persone scomparse.

Nel primo pomeriggio, i Vigili del Fuoco di Arezzo, insieme al distaccamento di Montevarchi e all’elicottero Drago del Reparto Volo di Arezzo, sono intervenuti lungo la strada panoramica del Pratomagno, a monte dell’incrocio per l’Anciolina. Un passante aveva notato i segni di un’uscita di strada: una vettura era precipitata in un burrone per circa 40 metri. I soccorritori, con il supporto di Drago 70, hanno raggiunto l’auto ma, nonostante l’intervento dei sanitari, non è stato possibile salvare la conducente, una donna di 63 anni residente nel Valdarno Aretino.

Sempre nel pomeriggio, intorno alle 15, i Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo sono stati allertati per la ricerca di un uomo di 69 anni disperso nei boschi di San Giustino Valdarno, al confine tra Castiglion Fibocchi e Loro Ciuffenna. L’anziano si era allontanato dalla moglie durante una passeggiata per funghi senza cellulare. Sul posto hanno operato squadre specializzate con Posto di Comando Avanzato, personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso), mezzi fuoristrada, l’elicottero Drago, unità cinofile e droni SAPR. Fortunatamente, la ricerca si è conclusa positivamente: l’uomo è stato notato da un automobilista e accompagnato al punto soccorsi, quindi affidato a un’ambulanza per i dovuti accertamenti. Presenti anche i Carabinieri.

La situazione è diventata ancora più critica nel tardo pomeriggio, quando in meno di mezz’ora si sono verificati tre incidenti stradali in provincia.

Alle 18.09 ad Arezzo, in via Turati, un uomo di 61 anni è rimasto ferito in seguito a un incidente con la propria moto. Soccorso dall’auto-infermieristica, dall’ambulanza della Misericordia di Subbiano e dall’elisoccorso Pegaso 1, è stato trasferito in codice 2 all’ospedale di Careggi. Sul posto anche la Polizia Municipale.

Alle 18.15, a Castiglion Fiorentino (loc. Montecchio), un’auto è rimasta coinvolta in un sinistro che ha causato il ferimento di una donna di 61 anni, trasportata in codice 2 al pronto soccorso de La Fratta. Sono intervenuti l’equipaggio dell’infermierizzata di Castiglion Fiorentino, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.

Alle 18.40, lungo la Sp18 a Badia Agnano, incidente per un’auto con a bordo un uomo di 34 anni. Anche lui è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale della Gruccia. Sul posto l’ambulanza infermierizzata di Montalto, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.

Una giornata difficile, quindi, per la provincia di Arezzo, con un bilancio che vede una vittima, tre feriti e una persona dispersa ritrovata sana e salva dopo ore di apprensione.