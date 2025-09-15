Alessandro Caneschi candidato al Consiglio Regionale con il PD a sostegno di Eugenio Giani

Alessandro Caneschi ha ufficializzato la propria candidatura al Consiglio Regionale della Toscana nella lista del Partito Democratico, a sostegno del presidente Eugenio Giani.

La sua esperienza politica e amministrativa nasce nel quartiere di Saione con l’impegno in circoscrizione, per poi proseguire con il ruolo di consigliere provinciale. Oggi Caneschi sceglie di mettere a disposizione la propria competenza e la conoscenza del territorio per portare in Regione le istanze dei cittadini di Arezzo e della sua provincia.

Tra le priorità del programma:

Sanità: potenziamento dei servizi territoriali, completamento dei lavori di ristrutturazione dell’ospedale San Donato e valorizzazione degli ospedali periferici.

Infrastrutture: investimenti sulle reti materiali e digitali, con una decisione definitiva sulla collocazione della stazione dell’alta velocità a Rigutino.

Sport: forte attenzione al mondo sportivo, maturata in oltre trent’anni di esperienza da dirigente in una società dilettantistica, con l’obiettivo di garantire l’accesso gratuito a tutti i bambini e di promuovere lo sport come strumento di socializzazione, benessere e inclusione.

«Credo in una politica che sappia ascoltare e costruire insieme – dichiara Caneschi –. Mi candido per dare voce ai cittadini e contribuire a una Toscana che sappia guardare al futuro senza lasciare indietro nessuno».