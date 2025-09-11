17.2 C
Comune di Arezzo
giovedì, Settembre 11, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaTragedia in vacanza a Sharm: muore a 55 anni Marcello Mezzetti, comunità...

Tragedia in vacanza a Sharm: muore a 55 anni Marcello Mezzetti, comunità di Terontola sotto shock

Colto da un malore improvviso mentre era in resort con la famiglia, inutili i soccorsi. Cordoglio e incredulità a Terontola

Redazione
By Redazione

-

Doveva essere la vacanza speciale di fine estate insieme alla famiglia, ma si è trasformata in tragedia. Marcello Mezzetti, 55 anni, originario di Terontola, è morto nella notte tra lunedì e martedì a Sharm el Sheikh, stroncato da un malore improvviso nel villaggio turistico dove alloggiava con la moglie e i tre figli.

Inutili i soccorsi dei sanitari, giunti rapidamente nella camera del resort: l’uomo ha accusato brividi, difficoltà respiratorie e perdita di conoscenza. Probabilmente si è trattato di un infarto, rivelatosi fatale nonostante i tentativi di rianimazione.

La famiglia era arrivata in Egitto sabato 6 settembre per trascorrere alcuni giorni di relax tra mare e snorkeling. La notizia della scomparsa ha scosso la comunità di Terontola e l’area cortonese, dove i Mezzetti sono molto conosciuti e stimati.

Fino a qualche anno fa la famiglia gestiva un panificio, punto di riferimento per il territorio. Oggi Marcello lavorava come dipendente della Ecosat, azienda specializzata nello smaltimento rifiuti e spurghi. Chi lo conosceva lo descrive come un uomo in salute, alto e sportivo, con la passione per il calcio e le moto da cross.

Sono in corso le pratiche per il rimpatrio della salma. Intanto a Terontola cresce la commozione per una perdita improvvisa che lascia sgomenta un’intera comunità.

Articoli correlati:

“Ciao Bobbe”: Arezzo saluta Roberto Casini, un uomo che ha fatto della Misericordia e di Porta del Foro la sua vita Sansepolcro celebra i 108 anni di Vittoria Donati Sarti, la donna più longeva della provincia di Arezzo Arezzo, l’ultimo viaggio di Otto: quando una città sceglie di esserci: appello al sindaco Arezzo, maxi controlli della Polizia: sei patenti ritirate nella notte per alcol e droga Cortona: arrestati due uomini per furto aggravato con l’uso di buste antitaccheggio Incidente notturno sulla Grosseto-Fano: cinque feriti trasportati in ospedale Anziano precipita da un albero e perde la vita: tragedia a San Giustino Valdarno Incidente notturno a San Zeno: ferito un 23enne

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Vannacci a Sansepolcro: premiato, polemizzato e… sbandierato!
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024