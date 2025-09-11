Tragedia in vacanza a Sharm: muore a 55 anni Marcello Mezzetti, comunità di Terontola sotto shock

Doveva essere la vacanza speciale di fine estate insieme alla famiglia, ma si è trasformata in tragedia. Marcello Mezzetti, 55 anni, originario di Terontola, è morto nella notte tra lunedì e martedì a Sharm el Sheikh, stroncato da un malore improvviso nel villaggio turistico dove alloggiava con la moglie e i tre figli.

Inutili i soccorsi dei sanitari, giunti rapidamente nella camera del resort: l’uomo ha accusato brividi, difficoltà respiratorie e perdita di conoscenza. Probabilmente si è trattato di un infarto, rivelatosi fatale nonostante i tentativi di rianimazione.

La famiglia era arrivata in Egitto sabato 6 settembre per trascorrere alcuni giorni di relax tra mare e snorkeling. La notizia della scomparsa ha scosso la comunità di Terontola e l’area cortonese, dove i Mezzetti sono molto conosciuti e stimati.

Fino a qualche anno fa la famiglia gestiva un panificio, punto di riferimento per il territorio. Oggi Marcello lavorava come dipendente della Ecosat, azienda specializzata nello smaltimento rifiuti e spurghi. Chi lo conosceva lo descrive come un uomo in salute, alto e sportivo, con la passione per il calcio e le moto da cross.

Sono in corso le pratiche per il rimpatrio della salma. Intanto a Terontola cresce la commozione per una perdita improvvisa che lascia sgomenta un’intera comunità.