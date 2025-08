Pratomagno Run 2025: Pietrini e Rodriguez dominano tra pioggia e grandine

Grande spettacolo e grande fatica per la quarta edizione della Pratomagno Run, andata in scena questa mattina sui suggestivi sentieri tra i Prati di Loro e la Croce del Pratomagno. Circa 180 i partecipanti, tra competitivi e non, che hanno sfidato condizioni meteorologiche davvero proibitive: pioggia battente, vento, freddo e perfino grandine hanno reso la prova ancora più epica.

Alle ore 9:10, il Sindaco di Loro Ciuffenna ha dato il via alla gara. Nella distanza regina, la 16,5 km maschile, è stato subito duello tra Luigi Pietrini (U.P. Isolotto) e Abdelouahed Lablaida (G.S. Maiano), con un forcing deciso già dalle prime rampe. Dietro di loro, la bagarre per il podio con Donati (Trail Running Project), Castro (G.S. Maiano), Trippi (Ronda Ghibellina), Bertelli (Avis Pratovecchio) e altri atleti della U.P. Policiano.

In campo femminile, dominio incontrastato per Deyanira Rodriguez (U.P. Policiano), che ha condotto la gara sin dai primi chilometri, lasciandosi alle spalle Federica Vannini (Atletica Castello) e Angela Cavigli.

Sulla distanza più breve, gli 8 km, vittoria solitaria per Virginia Leonardi (U.P. Policiano), che ha chiuso in 48’54”, mentre tra gli uomini la spunta Paolo Grazzini con un ottimo 49’14”, che gli vale anche il secondo posto assoluto.

Alla Croce del Pratomagno, punto più alto del tracciato, Pietrini e Lablaida erano ancora in testa, riuscendo a evitare per un soffio il peggioramento del tempo che ha invece colpito molti concorrenti nella parte finale. In discesa, resa particolarmente insidiosa dal fango e dalla grandine, Pietrini ha cambiato marcia e si è involato verso il traguardo in 1h12’12”, nuovo record del percorso. Secondo posto per Lablaida con oltre due minuti di ritardo, terzo Alessio Donati che ha avuto la meglio su Castro in volata.

Tra le donne, Rodriguez ha confermato la propria superiorità vincendo in 1h32’47”, con un distacco di oltre 4 minuti su Vannini e 9 minuti su Cavigli.

Nella classifica a squadre, successo netto per la U.P. Policiano, che si è imposta su Subbiano Marathon e Polisportiva Rinascita Montevarchi.

Nonostante le condizioni meteo estreme, l’organizzazione ha garantito sicurezza ed efficienza lungo tutto il percorso, consentendo a tutti di vivere una giornata di sport e natura davvero memorabile.

Prossimo appuntamento del Grand Prix:

Martedì 12 agosto al Santuario delle Vertighe di Monte San Savino, per il 10° Circuito del Santuario.