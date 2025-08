Furto nella notte alla Cicli Pasquini: sfondano la vetrina con un’auto e rubano 13 biciclette

Colpo nella notte ai danni della Cicli Pasquini, noto negozio di biciclette in via Einstein ad Arezzo. Intorno alle 3 del mattino di lunedì 4 agosto, una banda di ladri ha sfondato la vetrina del punto vendita utilizzando un’auto rubata come ariete.

Una volta dentro, i malviventi hanno razziato 13 tra biciclette e telai di alta gamma, fuggendo a bordo di due vetture cariche di refurtiva. Il tutto è avvenuto in pochi minuti, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri, allertati dal sistema d’allarme del negozio.

Il titolare ha denunciato ingenti danni economici, non solo per la merce sottratta ma anche per le devastazioni all’ingresso. Le indagini sono attualmente in corso: le autorità stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo elementi utili per identificare i responsabili.

Chiunque abbia visto o sentito qualcosa nella notte tra domenica e lunedì è invitato a contattare le forze dell’ordine.