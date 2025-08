Spari in strada, uomo ferito a Montevarchi: la sindaca chiede rinforzi per la sicurezza

Colpi di pistola a Montevarchi. La sindaca Chiassai: “Due uomini su uno scooter hanno ferito un terzo uomo”



Paura nella notte a Montevarchi, dove un uomo è stato ferito a colpi d’arma da fuoco in un agguato avvenuto intorno alle 23, tra l’area dell’ex ospedale e le logge di piazza Vittorio Veneto. Due persone a bordo di uno scooter hanno sparato tre colpi di pistola, apparentemente con l’intento di intimidire e non di uccidere. La vittima, un uomo italo-marocchino già noto alle forze dell’ordine, è stata colpita a una gamba ma è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto. Soccorso dal 118, non è in pericolo di vita.

A riferirlo è la sindaca di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, che definisce l’episodio “di una gravità estrema”. Secondo quanto riportato, gli autori del gesto sarebbero due italiani, in fuga dopo aver esploso i colpi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini con il supporto delle immagini della videosorveglianza messe a disposizione dalla Polizia Locale.

La sindaca ha scritto una lettera urgente al nuovo Questore di Arezzo, insediatosi proprio oggi, chiedendo un rafforzamento immediato dei presidi di sicurezza nel Valdarno: “Non possiamo più andare avanti con una sola pattuglia dei Carabinieri per tutto il territorio e con la Polizia di Stato relegata al solo lavoro d’ufficio. La Polizia Locale, nonostante il massimo impegno, non può farsi carico da sola dell’ordine pubblico”.

Chiassai Martini sottolinea come il Valdarno sia “la zona più critica dopo Arezzo” e chiede un intervento concreto da parte delle autorità preposte: “Non è accettabile che il Comune resti solo nella gestione della sicurezza. Servono rinforzi, subito”.

Gli inquirenti stanno vagliando diverse ipotesi, tra cui quella di un regolamento di conti legato a vecchi attriti personali o a questioni legate ad attività illecite. Non si esclude nemmeno il possibile coinvolgimento di organizzazioni criminali locali. Nei prossimi giorni saranno fondamentali gli accertamenti balistici sui bossoli ritrovati sul luogo e l’eventuale comparazione con altri episodi simili avvenuti in zona negli ultimi mesi.