Inaugurato il nuovo sottoattraversamento ciclopedonale sulla linea Arezzo-Stia e la pista ciclabile che collega i centri commerciali al centro città

L’assessore Casi: “Un’opera strategica che garantisce maggiore sicurezza a pedoni e ciclisti”

Questa mattina è stato inaugurato il nuovo percorso ciclopedonale di circa 800 metri che collega via del Castro a via Genova, grazie alla realizzazione di un sottoattraversamento della linea ferroviaria Arezzo-Stia. Il tracciato collega inoltre viale Amendola e il Centro Commerciale OBI a via Bologna, rappresentando un tassello importante nella rete ciclabile comunale.

L’intervento, previsto nel Biciplan allegato al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) con priorità 3, migliora il collegamento tra i principali centri commerciali — OBI, Centro Arezzo e Al Magnifico — e il cuore della città. L’investimento complessivo supera il milione di euro, di cui 900mila finanziati dal PNRR per lo sviluppo della mobilità sostenibile.

“Un progetto fondamentale per lo sviluppo della mobilità dolce e la sicurezza di pedoni e ciclisti, realizzato in tempi record nonostante la complessità tecnica del sottoattraversamento ferroviario”, ha sottolineato l’assessore Alessandro Casi, ringraziando il Comune, la ditta Scala Virgilio & Figli e Rete Ferroviaria Italiana (LFI).

Donato Imperatore, Program Manager di Scala Virgilio & Figli, ha spiegato: “Abbiamo completato l’intervento in sole 32 ore, con lavori anche notturni e una movimentazione di 1.200 metri cubi di terra. Il risultato è frutto di un’attenta pianificazione, sicurezza e collaborazione tra più realtà qualificate.”