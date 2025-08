“Il mio repellente per le zanzare non funziona più! Quali repellenti mi consigli?”

“Ho spruzzato l’antizanzare ma non è servito! Che prodotto devo comprare?”

“Non c’è più una trappola antizanzare che vada bene: cosa devo fare?”

“Ho avvistato una zanzara azzurra… è mai possibile?”

“Anch’io ho visto le zanzare azzurre! Ma che succede?”

Le domande riportate si possono leggere da alcuni giorni sui principali forum online dedicati alle zanzare: insetticidi che non funzionano; zanzare che prosperano; zanzare azzurre, addirittura.

Cosa sta succedendo?

La risposta è davanti ai nostri occhi: le zanzare si sono evolute. Nello specifico la “zanzara azzurra” non è una nuova specie di zanzara, né una mutazione di una tra le specie di zanzara esistenti. La zanzara azzurra, semplicemente, è una zanzara che indossa una mascherina chirurgica.

Il cruccio di molti italiani può dirsi risolto. Gli insetticidi e i repellenti non sono più sufficienti: dobbiamo tirar fuori dal cilindro delle nuove trovate. Le zanzare, purtroppo, hanno imparato a produrre mascherine chirurgiche speciali, adatte alla loro conformazione, e ad indossarle in modo da sopravvivere all’aria più pestifera.

La soluzione efficace per liberarci dalle zanzare, al momento, resta la racchetta elettrica. Anche se, va ricordato, non svolge funzione repellente. Non sono consigliabili, tuttavia, soluzioni più estreme.