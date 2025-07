(Rubrica a cura del Santone di Forasacchiopoli)

Settimana di grandi eventi astrali: Marte entra nel segno del “ma che me ne frega”, Venere fa la scema in retrogrado e il Sole picchia forte come il tuo datore di lavoro a fine contratto. L’oroscopo te lo leggo io, che almeno so dirti le cose in faccia. Se cerchi zucchero, vai a comprare i biscotti. Qui si danno solo palate di verità, servite fredde come la vendetta… o la pizza riscaldata nel microonde.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Sei carico come una molla rotta: tanta energia, ma direzionata a caso. Rischi di litigare pure col navigatore dell’auto. Smettila di fare il gladiatore in un’arena vuota, o finirai a discutere col cassiere perché ti ha dato 5 centesimi di resto in rame.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Questa settimana il tuo segno è governato da Urano, e si capisce: sei in modalità “mi girano”. Ogni scusa sarà buona per sbuffare come una moka senza caffè. Consiglio: prima di insultare qualcuno, chiediti se è armato.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Parli troppo, anche per dire che non hai niente da dire. Gli astri ti regalano il superpotere di rovinare conversazioni con monologhi inutili. Se vuoi avere ragione per forza, candidati in politica.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Luna storta? Di più: luna in sciopero. Ti sentirai un fragile fiore… pestato. Le tue lamentele rischiano di essere più lunghe del reddito di cittadinanza. Suggerimento: piangiti addosso, ma fallo a pagamento, tipo OnlyFans del vittimismo.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Agosto si avvicina, il tuo ego si gonfia come un canotto bucato. Ti senti il re della savana, ma sei in fila alla Coop. Evita di raccontare che “hai tante offerte di lavoro”, soprattutto se non ti richiama nemmeno il call center di Poste Italiane.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Le stelle ti suggeriscono ordine, precisione e rottura di palle. Questa mania di controllare tutto ti farà perdere tempo anche a contare le formiche sul marciapiede. Relax: ogni tanto prova a vivere come se fossi umano.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Sei indeciso come un referendum in Italia. Questa settimana cambierai idea più volte di quanto scrolli Instagram. Il problema è che quando finalmente decidi, è per cose tipo “che filtro metto alla foto del cappuccino”.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Hai l’intensità di una telenovela sudamericana e la diplomazia di un rutto. Non tutti devono sapere i tuoi traumi familiari al primo caffè. Però tranquillo, qualcuno che ti regge il gioco lo trovi: si chiama psichiatra.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Il tuo ottimismo è tale che credi ancora nei saldi sinceri e nei politici onesti. Occhio però: chi vive sognando, finisce a sbattere contro il palo della realtà. Smettila di dire “andrà tutto bene” o ti arriveranno le querele dal futuro.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Freddo, calcolatore e noioso come un tutorial di Excel. Questa settimana credi di avere il mondo in pugno, ma ti scivolerà via come il sapone in doccia. Rassegnati: non si può pianificare la vita come la dichiarazione dei redditi.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Rivoluzionario della domenica, vorresti cambiare il mondo ma non trovi manco il telecomando. L’idea del giorno sarà “apro un podcast” che nessuno ascolterà. Ti consiglio di cambiare prima le batterie al cervello.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Sensi di colpa gratis con ogni emozione. Piangi per una pubblicità della pasta e credi di avere la missione spirituale di salvare il pianeta, ma ti scordi il rubinetto aperto. Astrologicamente parlando: sei un poeta in bolletta.

CONCLUSIONE:

Le stelle parlano chiaro: ognuno di voi questa settimana farà il solito errore di fidarsi del karma, quando invece dovrebbe fidarsi di più del tasto “blocco” sul telefono. Ricordatevi: l’universo non ha un piano per voi… al massimo un post-it scritto male.