La riqualificazione del Parco Giotto parte dal campeggio

Arezzo – Parco Giotto, alias Parco Pertini, alias “parcheggio a cielo aperto con prato accessorio”, ospita in questi giorni l’Arezzo Celtic Festival, evento dedicato a chi non ha mai superato la fase in cui si crede un elfo di Tolkien.

Mentre i druidi evocano spiriti, le fate ballano sui tavoloni e i guerrieri si fanno le selfie con la spada di plastica, l’amministrazione comunale dimostra che a elasticità, rispetto alle regole, batte anche le calze dei ballerini di riverdance. Spazi concessi con entusiasmo, parcheggi creativi direttamente dentro il parco e un bel campeggio improvvisato che, a quanto pare, rientra nel regolamento. Quale regolamento? Boh, sarà scritto in elfico.

Pare infatti che la sosta selvaggia sia perfettamente compatibile con la “riqualificazione” annunciata a gran voce dal Comune. Riqualificazione che – coincidenza – parte proprio mentre il parco si trasforma in un accampamento medievale, con tende, fuochi e odore di idromele che ti segue fino al supermercato.

I cittadini si interrogano: sarà questo il nuovo modello di decoro urbano? Il Parco Giotto come Stonehenge, con cerchi di macchine al posto delle pietre e il druido-vigile che ti fa il contrassegno parcheggio su corteccia di quercia?

Le foto parlano chiaro: tra un albero e l’altro si snoda un campeggio improvvisato, in perfetto stile celtico… o forse no. Più che bardi e guerrieri, si vedono SUV, furgoni e tettoie estensibili, mentre le tende si mimetizzano tra i platani, come se fosse tutto normale. Ma tranquilli, il Comune rassicura: è folklore, mica sosta abusiva!

Forse il Comune ha deciso di puntare su un nuovo concetto di verde pubblico: il green parking. Altro che parco per famiglie: qui si sperimenta il campeggio urbano 5 stelle… di lattine di birra.

Sarà anche vero che il Festival porta turismo, cultura e folklore, ma resta il dubbio che la riqualificazione del parco sia partita… al contrario. Prima lo riduciamo a brughiera scozzese, poi vediamo di piantarci due panchine nuove e via, missione compiuta.

Ma d’altronde Arezzo è città di tradizioni, e anche stavolta non si smentisce: la gestione del suolo pubblico resta un rito antico, da fare rigorosamente a occhio. E con gli occhi chiusi.

AREZZO CELTIC FESTIVAL 2025

Parco Giotto (alias Parco Pertini, alias Parcheggio Giotto Garden)

Parcheggia dove vuoi, nessuno ti dice nulla!

Birra & Fango Experience inclusa nel biglietto!

Campeggia anche se non saresti autorizzato, tanto qui va di moda!



