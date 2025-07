Incidente in moto sulla E45: 75enne trasportato al pronto soccorso in codice giallo

È stato attivato alle ore 13 il servizio di emergenza 118 della ASL TSE per un incidente stradale avvenuto lungo la Superstrada E45, nei pressi di Pieve Santo Stefano, che ha coinvolto un motociclista. Sul posto sono intervenuti un mezzo infermierizzato e le forze dell’ordine per i rilievi. L’uomo, un 75enne, è stato trasportato in codice 2 (giallo) al pronto soccorso dell’ospedale di Sansepolcro.