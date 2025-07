Arezzo, che cuore! Bucchi fa volare gli amaranto!

Due partite, sei punti: chiamatele pure amichevoli, ma vincere fa sempre bene! L’Arezzo vince anche contro il Mantova con un 2-1 che dice più di quanto il tabellino racconti, il merito è tutto degli uomini di Bucchi, che con pressing asfissiante e una difesa da muro di granito chiudono ogni spazio e ribaltano la partita con classe, cuore e fame.

Arena e Gigli sono due armadi dietro, Del Col spinge come un treno a sinistra, e il nuovo bomber Righetti davanti non perdona. Dezi incanta finché ha fiato: geometrie, tocchi di classe, triangolazioni che tagliano il campo come un bisturi. Ed è proprio da un suo numero, insieme a Tavernelli, che arriva il cross per il vantaggio firmato Righetti, dopo una traversa clamorosa dello stesso Dezi.

Guccione in mezzo al campo comanda da veterano, arretra e detta i tempi, tira e martella. La difesa amaranto è arcigna: davanti a Trombini-saracinesca c’è solo la porta chiusa. Il Mantova, con Fiori e Marras, ci prova ma viene rimbalzato da una retroguardia che non concede nulla.

Nella ripresa, subito fiammate: Chierico entra e in un minuto crea un’occasione d’oro, ma Ravasio si fa murare. Poi, dopo i cambi, il Mantova riesce a trovare il pari con Mancuso, freddo davanti a Venturi. Ma non era finita, anzi: nel recupero, Varela, che quando parte sembra avere i razzi sotto i piedi, scocca una rasoiata che il portiere respinge corto, ma Concetti è lì, cattivo, pronto a ribadire in rete il gol vittoria. Esplosione amaranto: 2-1 all’ultimo respiro!

Pagelle? Oggi son tutti da alzarsi in piedi: